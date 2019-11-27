Белорус — чиновникам: Мозги есть? 27.11.2019, 18:31

фото: Sputnik / Виктор Толочко

Еще одно абсурдное предложение от Совмина.

Читатель Сharter97.org рассказал сайту о нововведении белорусского Совмина, который предложил изменить способ оплаты за лифт:

«Вчера получили очень интересное письмо от Беллифта. По настоящее время мы платим за лифт в зависимости от количества проживающих. Живет в квартире один человек – платит за одного. Живут 5 – платят за 5. Вроде все логично. С 1 января следующего года Беллифт собирается взимать плату в зависимости от квадратных метров. Получается, что еще один налог на богатых.

Решил разобраться с данным вопросом и найти логику в действиях чиновников. Для начала позвонил в Беллифт исполнителю данного документа. Любезная дама пояснила, что она всего лишь исполнитель, действует по указанию руководства и при этом сослалась на постановление СМ РБ № 54 от 18.01.2006 года. Это просто рекордные сроки для выполнения постановления правительства страны!

Далее любезная дама советует мне обратиться в Минжилкомхоз. На сайте данной конторы только телефоны горячей линии и приемной министра. Горячая линия молчит, как Брестская крепость 22 июня 41 года.

С -надцатой попытки дозваниваюсь до приемной. Опять любезная дама не может дать мне телефон чиновника, который бы мог прояснить ситуацию с количеством жильцов, использующих лифт и квадратными метрами. «Обращайтесь письменно и мы вам ответим, а вообще это постановление Совета Министров», — говорят мне.

Ладно, звоню в Совмин. Там мне читают лекцию о том, что СМ является коллегиальным органом и данное предложение исходит из Минжилкомхоза. А за действия членов коллегии Совмин ответственности не несет! Круг замкнулся. Так что с автором идеи мне так и не удалось пообщаться.

После очередного общения Беллифт стал ссылаться на постановление Совмина №744 от 4.11.2019. Но я так и не понял, кто ездит в лифте, я или мои квадратные метры…

Очень похоже, что с 1 января в лифте буду ездить не я, а мои квадратные метры. И дороже…

Мозги есть???», — резюмировал читатель Сharter97.org.