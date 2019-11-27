В РФ за время агрессии против Украины закрылась половина банков 2 Александр Коваленко

27.11.2019, 21:17

Мантра «санкции нам не страшны» в последнее время не так часто звучит в российских медиа, как это было в 2014-м.

Во многом потому, что звучит она уже крайне нелепо на фоне суровой реальности, изрядно потрепавшей экономику и благосостояние россиян. А потому услышать этот нарратив снова для меня было не столько неожиданно, сколько приятно.

Так, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила, что санкции против российских банков, больше не ощущаются российской банковской системой.

И, честно говоря, это просто прекрасное заявление, ведь оно в полной мере демонстрирует, то ли абсурдность происходящего в стенах Центробанка, то ли реально безумную зашоренность менеджеров высшего звена.

Ведь, посудите сами, Эльвира Набиуллина рассказывает о том, что российской банковской системе санкции не страшны на фоне того, как за октябрь были признаны банкротами и отозваны лицензии у 3 банков РФ. На фоне того как с 2013 года, когда в РФ было 897 банков, по 2019 год количество банков уменьшилось до 440. На фоне того, как в следующие 12 месяцев ожидается сокращение банков минимум ещё на 45 финансовых учреждений. На фоне того, как с 2014 Центробанк РФ влил в банковскую систему уже более $80 млрд дабы предотвратить её полный крах.

Что же, возможно мантра “санкции нам не страшны” и поможет Эльвире Набиуллиной справляться с западными ограничениями, но уж самой банковской системе РФ это точно не помогает. А возможно, Эльвира, предчувствуя большой падеж банков в 2020-м напускает, что называется, информационного тумана.

Кстати, в этом году в России ожидается сокращение банков до менее 400, в следующем, ещё как минимум минус 45. Так, что движется россиюшка к своему светлому будущему, когда на всю страну, как и завещал дедушка Ленин, будет один единственный банк.

Александр Коваленко, sprotyv.info