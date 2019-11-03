В Беларуси выбирают автомобиль десятилетия 8 3.11.2019, 9:21

2,178

Иллюстрационное фото

Renault Logan, VW Polo Sedan или Lada Vesta?

Сайт Автобизнес предлагает вспомнить лучшие модели уходящего десятилетия:

"На этот раз поговорим о В-классе - самом популярном, богатом на модели и самом многочисленном на нашем рынке. Вариантов авто здесь столько, что нам пришлось хорошенько поработать над составлением short-листа. Выбирая номинантов, мы ориентировались на наиболее знаковые модели, а также на присутствие их на нашем рынке, в том числе и в нашей базе объявлений. Но даже при таком суровом отсечении всех, кто за бортом народной любви, сравнивать локализованные в нашем таможенном пространстве "бюджетники" и горячие европейские хэтчи нам показалось некорректным. Поэтому сегодня мы поговорим о "дойном бэ" - В-класс в "бюджетном" сегменте.

VW Polo Sedan

Модель Polo от концерна VW неистово популярна не только в нашей стране, но и по всей Европе. Правда, европейский Polo производился в кузове хэтчбек, и это не совсем аналог Polo Sedan, продаваемого на нашем рынке. К слову, после ухода европейской модели с российского рынка автомобиль принято называть просто Volkswagen Polo.

В свое время мы сравнивали обе модели:

Хэтчбек европейской сборки против седана российской. Мы протестировали два VW Polo и пришли к неутешительным выводам

Polo Sedan изначально собирали только в России, Индии и Малайзии. Автомобили доступны лишь с бензиновыми двигателями.

Модель выпускается с 2010 года, в 2015-м пережила рестайлинг. Несколько лет подряд VW Polo был самым продаваемым новым автомобилем в Беларуси.

Фото: abw.by

Renault Logan

Logan занимает третье место по продажам в нашей стране. Как говорится в Википедии, этот бюджетный субкомпактный автомобиль был разработан специально для развивающихся рынков. В России первое поколение автомобиля выпускалось с 2005 года по декабрь 2015 на заводе Автофрамос (позже "Рено Россия") в Москве, а с 2014 года на заводе АвтоВАЗ в Тольятти выпускается второе поколение.

В конце 2018 года после обновления Logan получил версию Stepway. На этой версии увеличен клиренс и стоят другие бамперы. Еще Logan Stepway имеет версию city с вариатором.

На нашем рынке Logan предлагается с одной из трех версий 1,6-литрового двигателя: мощностью 82, 102 и 113 л.с. Двигатели мощностью 82 и 113 л.с. комплектуются механической 5-ступенчатой КПП, двигатель мощностью 102 л.с. — 4-ступенчатой АКПП.

Фото: abw.by

Renault Sandero

Несмотря на то, что это субкомпактный хэтчбек изготовлен на шасси Renault Logan, формально он входит в семейство Logan. Разработка модели первого поколения началась в 2005 году. Продажи в России начались 1 марта 2010 г, в Беларуси - на несколько месяцев раньше.

В сентябре 2014 года стартовали продажи Renault Sandero второго поколения в России. Параллельно с Sandero была представлена обновленная внедорожная версия Sandero Stepway. Модель оснащается бензиновым 1,6-литровый двигателем в 8-клапанном (84 л. с.) и 16-клапанном (102 л. с.) исполнении.

Фото: abw.by

Lada Vesta

Российский компактный автомобиль малого класса выпускается с 25 сентября 2015 года. В 2018-м Vesta стала самым продаваемым автомобилем не только у себя на родине, но и в Беларуси. Машина доступна в кузове седан и универсал. На начало следующего года запланирован рестайлинг модели.

Фото: abw.by

Lada Granta

Это малолитражный автомобиль, разработанный АвтоВАЗом в сотрудничестве с Renault на основе платформы Lada Kalina. Массовые продажи в России начались 1 декабря 2011 года. С 2013 по 2015 год Granta была самой продаваемой моделью в России, по итогам продаж первого полугодия она занимает 8-ю позицию. Летом мы откатали на тест-драйве рейстайлинговый лифтбек модели и пришли к выводу - Гранте есть, куда стремиться!

Фото: abw.by

Skoda Rapid

Skoda Rapid - 5-дверный автомобиль производства Skoda Auto, который относят к классу B+. Продажи начались в конце 2012 года в Европе, в 2013-м - в Китае и Казахстане, в 2014-м - в России.

Rapid оснащается бензиновыми двигателями объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также дизельным мотором 1.6. Доступны механические и автоматические трансмиссии.

Фото: abw.by

Hyundai Solaris/Accent

Hyundai Solaris - субкомпакт от южнокорейской компании Hyundai Motors. Локализованная версиия автомобиля, адаптированная для эксплуатации в российских условиях, носит имя Hyundai Accent.

Первое поколение выпускалось в 2011-2017 годах на заводе "Хёндэ Мотор СНГ" в Санкт-Петербурге. Автомобиль предлагается на выбор с одним из двух бензиновых двигателей - 1.4 или 1.6. Solaris первого поколения выпускали в кузове хэтчбек и седан.

Фото: abw.by

KIA Rio

В мае 2011-го было анонсировано, что для России создается измененная модель KIA Rio, производство которой началось 15 августа 2011 года на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, а сама модель была презентована 17 августа того же года.

В качестве основы для нового KIA Rio для России была адаптирована версия для китайского рынка KIA K2. Производство 4-го поколения KIA Rio в кузове седан началось 4 июля 2017 года на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге".

Фото: abw.by

Проголосовать можно по ссылке.