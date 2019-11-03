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Минчанин на пикете «Европейской Беларуси»: Менять эту власть нужно прямо сейчас

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  • 3.11.2019, 12:01
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Минчанин на пикете «Европейской Беларуси»: Менять эту власть нужно прямо сейчас

И чем быстрее - тем лучше.

Жители Минска приходят на пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь», чтобы обсудить проблемы страны и пути их решения, сообщает пресс-служба кампании.

- Все говорят, что нужны срочные перемены, все говорят, что Лукашенко должен уйти. Как этого добиться - главный вопрос, обсуждение которого вызывает жаркие дискуссии. Одно понятно - действовать нужно срочно, всем вместе, сообща. Завтра может быть уже поздно. Завтра мы можем проснуться уже в другой стране. Менять эту власть нужно сейчас. Любыми способами. Так говорят люди, - рассказывает один из активистов.

Пикеты «Европейской Беларуси» проходят ежедневно по всему Минску. Их можно найти по флагам с «Погоней» и символикой ЕС.


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