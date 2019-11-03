Фотофакт: В Слониме проходит пикет Виктора Марчика 1 3.11.2019, 14:55

1,165

Поддержу кандидату от «Европейской Беларуси» выразили не только жители города.

В Слониме проходит пикет кандидата от «Европейской Беларуси» Виктора Марчика, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

«Слоним. Пикет Виктора Марчика на Центральном рынке. Поддержу кандидату от «Европейской Беларуси» выражают не только жители города, но и десятки людей из окрестных деревень, приехавших за продуктами», — говорится в сообщении.