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Фотофакт: В Слониме проходит пикет Виктора Марчика

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  • 3.11.2019, 14:55
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Фотофакт: В Слониме проходит пикет Виктора Марчика

Поддержу кандидату от «Европейской Беларуси» выразили не только жители города.

В Слониме проходит пикет кандидата от «Европейской Беларуси» Виктора Марчика, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

«Слоним. Пикет Виктора Марчика на Центральном рынке. Поддержу кандидату от «Европейской Беларуси» выражают не только жители города, но и десятки людей из окрестных деревень, приехавших за продуктами», — говорится в сообщении.


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