Германия может стать «раем для криптовалюты» 30.11.2019, 16:02

С 2022 года немецким банкам могут разрешить хранить криптовалюту и торговать виртуальными деньгами.

Законопроект об этом был одобрен Бундестагом, теперь документ должен быть подписан в 16 федеральных землях Германии. Об этом сообщает onliner.by со ссылкой на местное издание Handelsblatt.

Это стало возможно из-за внесенных изменений в законопроект, который расширил компетенцию банков в плане операций (хранения в частности) с криптовалютами. По словам экспертов, все идет к тому, что Германия станет «раем для критовалют».

Банковская ассоциация Германии с энтузиазмом восприняла новость. В том числе потому, что возможные инвестиции в криптовалюту останутся в Германии, а не будут переведены за границу. Но есть и противоположная точка зрения: «увлечение» криптовалютой может повлечь полную потерю средств.