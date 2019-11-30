закрыть
30 ноября 2019, суббота, 17:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Германия может стать «раем для криптовалюты»

  • 30.11.2019, 16:02
Германия может стать «раем для криптовалюты»

С 2022 года немецким банкам могут разрешить хранить криптовалюту и торговать виртуальными деньгами.

Законопроект об этом был одобрен Бундестагом, теперь документ должен быть подписан в 16 федеральных землях Германии. Об этом сообщает onliner.by со ссылкой на местное издание Handelsblatt.

Это стало возможно из-за внесенных изменений в законопроект, который расширил компетенцию банков в плане операций (хранения в частности) с криптовалютами. По словам экспертов, все идет к тому, что Германия станет «раем для критовалют».

Банковская ассоциация Германии с энтузиазмом восприняла новость. В том числе потому, что возможные инвестиции в криптовалюту останутся в Германии, а не будут переведены за границу. Но есть и противоположная точка зрения: «увлечение» криптовалютой может повлечь полную потерю средств.


популярное за неделю

Мнение

Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский
«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман
Большой полет в черную дыру
Большой полет в черную дыру Владимир Халип