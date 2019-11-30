Цены на нефть обвалились после заявления Саудовской Аравии 5 30.11.2019, 18:05

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Фьючерсы на сорт Brent спикировали на 4% за четыре часа.

Цены на нефть обвалились на вечерних торгах в пятницу на новостях о том, что Саудовская Аравия на предстоящем заседании стран-участниц сделки ОПЕК+ намерена высказать претензии к партнерам, которые не исполняют свою часть соглашения, передает finanz.ru.

Фьючерсы на сорт Brent спикировали на 4% за четыре часа - с 63 долларов за баррель до минимальной за полторы недели отметки 60,35.

Обвал на Нью-Йоркской бирже NYMEX оказался еще масштабнее: контракты на WTI в моменте падали на 5,2%, завершив торги на отметке 52,42 доллара за баррель, со снижением цены на 4,6% относительно четверга. Как сообщили Bloomberg источники в Эр-Рияде, на венском заседании 6 декабря Саудовская Аравия намерена дать сигнал о том, что больше не желает спасать нефтяной рынок в одиночку, компенсируя невыполнение квот на сокращение добычи другими странами ОПЕК+. В октябре королевство производило 9,9 млн баррелей в сутки, а в ноябре, по данным Reuters, снизило добычу до 9,85 млн баррелей в день при квоте в 10,02 млн баррелей.

С начала года Саудовская Аравия перевыполняет сделку на 140-160% каждый месяц, тогда как Россия - второй ключевой участник - лишь дважды уложилась в обязательства, и то в месяцы, когда из-за скандала с хлором простаивал трубопровод «Дружба», обеспечивающий 20% российского нефтяного экспорта.

По итогам августа Россия выполнила сделку на 53%, в сентябре - на 88%, в октябре - на 73%, качая 11,23 мнл баррелей в сутки при квоте в 11,17 млн.

На предстоящем заседании в Вене российская делегация хочет узаконить эту практику и скорректировать квоту, исключив из нее газокондеyсат, рассказал ТАСС источник, знакомый с позицией Москвы.

«Похоже, что альянс России и Саудовской Аравии начал трещать по швам», - говорит партнер фонда Again Capital Джон Килдафф.

«Это подрывает всеобщую веру в то, что сделка ОПЕК+ будет продлена», - добавляет он.