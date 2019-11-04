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Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака

  • 4.11.2019, 8:25
Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака

Съеденного должно хватить примерно на 4-5 часов.

Известный диетолог Виктория Кляуз считает, что в вопросе выбора идеального завтрака не существует единого шаблона. Ведь все мы разные, со своим режимом и рабочим графиком, пишет obozrevatel.com.

Однако есть продукты, употреблять которые утром не желательно. Советом она поделилась в своем Telegram-канале.

Как не странно, но, по словам эксперта, не принесут пользы сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и даже мюсли. Глазурованные сырки, печенье и кофе — тоже под запретом. А уж о бутербродах с колбасой или варенных сосисках не может быть и речи.

Диетолог отметила, что съеденного должно хватить примерно на 4-5 часов.

А если уже через час после завтрака вам опять хочется есть, то это и значит, что пора пересмотреть свое меню.

"Поэтому утром стоит комбинировать полезные жиры, долгие углеводы, белковые компоненты. Не забывайте включать сезонные овощи", — посоветовала Кляуз.


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