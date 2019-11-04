Матери политзаключенных в России объединились 1 4.11.2019, 18:25

Митинг в Москве в поддержку политзаключенных, 29 сентября 2019 года

Фото: DW

Сегодня они пикетировали администрацию Путина.

В России родственники фигурантов "московского дела", а также дел "Нового величия", "Сети" и ряда других объединились в движение "Матери против политических репрессий". Об этом они рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в помещении Московской Хельсинской группы в понедельник, 4 ноября, сообщает "Немецкая волна".

В организацию вошли также родители фигурантов "ростовского дела" (о подготовке "массовых беспорядков" 5 ноября 2017 года), дела аспиранта МГУ, математика Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в нападении на офис "Единой России", и дел против мусульман,обвиненных в членстве в запрещенной в России партии "Хизб ут-Тахрир.

На пресс-конференции присутствовали родители фигурантов "московского дела" Наталья Конон, Владимир Фомин, Людмила Беглец и Галина Мартинцева, мама фигурантки дела "Нового величия" Юлия Павликова, а также правозащитники Лев Пономарев и Александра Крыленкова, сообщает "Новая газета". Цель объединения - показать обществу, какое большое количество людей затрагивают политические репрессии, отметила Крыленкова.

"Начало большого объединения всего общества"

"Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью, - считает мать фигуранта "московского дела" Даниила Конона Наталья. - Это объединение матерей должно стать началом большого объединения всего общества".

Важно показать, что не следует заканчивать борьбу за свободу политических заключенных после смягчения меры пресечения, отметили Юлия Павликова и Владимир Фомин, чьи дети - фигуранты дела "Нового величия" Анна Павликова и "московского дела" Сергей Фомин - сейчас находятся под домашним арестом.

В тот же день родители фигурантов названных дел провели одиночные пикеты у здания Администрации президента РФ в Москве.