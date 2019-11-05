Мифы о сне, в которые вы до сих пор верите 4 5.11.2019, 13:54

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Команда ученых из Нью-Йорка опровергает стереотипы.

В журнале Sleep Health было опубликовано исследование ученых из Нью-Йоркского университета, развеявшее самые распространенные мифы о сне. Команда представила научные доказательства того, как многие стереотипы способствуют сокращению продолжительности жизни и плохому самочувствию, пишет «Популярная механика».

Миф №1: Пяти часов сна вполне достаточно

Известно, что бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер спала не более пяти часов в сутки. По примеру «железной леди» многие люди жертвуют полноценным отдыхом в пользу работы. И это очень опасно для здоровья, считают в Нью-Йоркском университете.

«У нас есть неопровержимые доказательства того, что дефицит сна (пять и менее часов) вызывает неблагоприятные изменения в организме», — утверждает доктор Ребекка Роббинс.

Речь идет о возможном развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт, а также о существенном сокращении продолжительности жизни. Чтобы избежать таких последствий, ночной сон должен длиться от 7 до 8 часов, считает доктор Роббинс.

Миф №2: Алкоголь помогает заснуть

Это утверждение в корне неверно, считают ученые. И неважно, о чем идет речь — о бокале вина, глотке виски или бутылке пива. На качество сна алкоголь влияет самым худшим образом. Спиртные напитки вызывают нарушения стадии быстрого сна, которая влияет на работу памяти и способность к обучению. К тому же, алкоголь обладает диуретическим эффектом и заставляет вас вставать посреди ночи, чтобы сходить в туалет. А, как известно, прерывистый сон также вреден для организма, как и его отсутствие.

Миф №3: Просмотр телевизора перед сном помогает расслабиться

Действительно, многие люди предпочитают засыпать под звуки работающего телевизора. Но ученые призывают отказаться от этой привычки. По мнению доктора Роббинс, просмотр телевизора перед сном — а особенно ночных новостей — расслаблению никак не способствует. Стресс от увиденного может вызвать бессонницу, и тогда о полноценном отдыхе можно вообще забыть.

Еще один фактор не в пользу использования телевизора, смартфона или ноутбука перед сном — пагубное влияние синего света. Научно доказано, что этот диапазон излучения подавляет выработку мелатонина — гормона, от которого напрямую зависит качество нашего сна.

Миф №4: Нужно оставаться в постели, даже если совсем не можешь заснуть

Если вы уже пересчитали всех овец Новой Зеландии (а их, между прочим, около 28 миллионов), а сон все не идет — значит, пришло время вставать.

«На то, чтобы заснуть, у здорового человека уходит порядка 15 минут, — говорит доктор Роббинс. — Если вы часами лежите без сна, то кровать у вас начинает ассоциироваться с бессонницей. Не мучьте себя! Лучше встаньте, смените обстановку и найдите какое-нибудь монотонное занятие — например, разложите постиранное белье».

Миф №5: Функция «отложенного будильника» помогает выспаться утром

Признайтесь, вы тоже делаете это. Соблазн поспать еще пять минут, отложив сигнал будильника, велик, но от него тоже придется отказаться, говорят ученые. По мнению доктора Роббинс, вставать с постели нужно сразу, не пытаясь еще немного вздремнуть.

«Вы сможете быстро заснуть и после сигнала будильника, но этот сон будет поверхностным и неэффективным», — говорит Ребекка.

Миф №6: Храп не опасен для здоровья

Сам храп, конечно, безвреден, если только он не является симптомом синдрома ночного апноэ. При этом расстройстве происходит сужение стенок глотки, которое приводит к кратковременной остановке дыхания. У людей с апноэ сна чаще других развивается гипертоническая болезнь, нарушения сердечного ритма, повышается риск инфаркта и инсульта. И чем громче звук храпа, тем он опасней.