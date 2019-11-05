Эксперт: Румасу грозит увольнение 5 5.11.2019, 21:24

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Сергей Румас

Остается открытым вопрос — когда это случится.

На заседании правительства Сергей Румас пригрозил увольнением ответственным лицам: если не будет подвижек по решению проблем на предприятиях с низкой зарплатой — на стол Лукашенко лягут предложения об освобождении их от занимаемых должностей.

Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отметил, что увольнение грозит самому Румасу.

— Не раз Лукашенко говорил о том, чтобы подняли зарплату, — напоминает собеседник.

По словам Владимира Ковалкина, чиновники могут поднять на предприятиях зарплаты выше 500 рублей — и загнать их дальше и глубже в убытки.

— Они могут приказать директору госпредприятия повысить зарплаты, и если он этого не сделает, его уволят.

— Когда Румас может лишиться своей должности?

— Сложно сказать. Когда у правителя пройдет соответствующее совещание, к нему будут готовить вопрос: может ли Румас продолжать работу или его необходимо уволить.

Владимир Ковалкин считает, что, предупреждая чиновников об увольнении, премьер как подчиненный Лукашенко просто исполняет приказ.

— Чем дальше наблюдаю за нашими высшими должностными лицами, тем больше кажется, что они не боятся быть уволенными с государственных должностей, и им так даже лучше: они смогут уйти в бизнес и зарабатывать нормальные деньги. И Румас не исключение.