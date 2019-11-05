Forbes назвал самых богатых бизнесменов планеты 5.11.2019, 22:58

Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге миллиардеру из Франции.

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени, передает РБК.

Бернар Арно поднялся на вторую строчку с показателем $107 млрд. Основатель Microsoft — на третьей, его состояние журнал оценивает в $106,9 млрд.

На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).