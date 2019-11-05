закрыть
5 ноября 2019, вторник, 23:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Forbes назвал самых богатых бизнесменов планеты

  • 5.11.2019, 22:58
Forbes назвал самых богатых бизнесменов планеты

Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге миллиардеру из Франции. 

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени, передает РБК.

Бернар Арно поднялся на вторую строчку с показателем $107 млрд. Основатель Microsoft — на третьей, его состояние журнал оценивает в $106,9 млрд.

На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).


популярное за неделю

Мнение

Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев