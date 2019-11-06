В Барановичах и Жодино прошли пикеты кандидатов от БХД 6.11.2019, 8:48

Активисты собирали подписи за свободные и честные выборы и реформу образования.

4 ноября В Барановичах прошел пикет в поддержку кандидата от Белорусской христианской демократии Татьяны Малащенко, а 5 ноября В Жодино - в поддержку кандидата Евы Сапрыгиной от «Молодых христианских демократов», сообщает сайт bchd.info.

В обоих пикетах участие также принял сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.

В Барановичах активисты собирали подписи за свободные и честные выборы, в Жодино - за реформу белорусского образования.