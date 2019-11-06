В Барановичах и Жодино прошли пикеты кандидатов от БХД
- 6.11.2019, 8:48
Активисты собирали подписи за свободные и честные выборы и реформу образования.
4 ноября В Барановичах прошел пикет в поддержку кандидата от Белорусской христианской демократии Татьяны Малащенко, а 5 ноября В Жодино - в поддержку кандидата Евы Сапрыгиной от «Молодых христианских демократов», сообщает сайт bchd.info.
В обоих пикетах участие также принял сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.
В Барановичах активисты собирали подписи за свободные и честные выборы, в Жодино - за реформу белорусского образования.