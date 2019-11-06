«Челси» и «Аякс» устроили грандиозное шоу в Лиге чемпионов

«Челси» и «Аякс» устроили грандиозное шоу в Лиге чемпионов3
- 6.11.2019, 10:16
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«Челси» смог отыграться после счета 1:4.
"Челси" и "Аякс" сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов — 4:4. После первого тайма лондонцы уступали — 1:3, сообщает pressball.by.
ЧЕЛСИ — АЯКС — 4:4
ЛОНДОН. Стадион "Стэмфорд Бридж".
Судья — Рокки (Италия).
ЧЕЛСИ: Аррисабалага — Аспиликуэта (к), Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46), Жоржиньо, Ковачич (Батшуайи, 87), Маунт (Хадсон-Одои, 60), Абрахам, Виллиан, Пулишич.
АЯКС: Онана — Мазрауи, Фелтман, Блинд, Тальяфико, Нерес (Альварес, 72), ван де Бек, Мартинес, Зиех (Схюрс, 72), Тадич (к), Промес.
ГОЛЫ: 0:1 — Абрахам (2, автогол). 1:1 — Жоржиньо (4, с пенальти). 1:2 — Промес (20). 1:3 — Аррисабалага (35, автогол). 1:4 — ван де Бек (55). 2:4 — Аспиликуэта (63). 3:4 — Жоржиньо (71, с пенальти). 4:4 — Джеймс (74).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Фелтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62).
УДАЛЕНИЯ: Блинд (68, Аякс), Фелтман (69, Аякс).
Группа "H": Аякс — 7 очков (4 игры), Челси — 7 (4), Валенсия — 7 (4), Лилль — 1 (4).