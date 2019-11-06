Как люди убирали с дороги «сеньора помидора» 1 6.11.2019, 13:31

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Случай на гродненской трассе.

Наш читатель с ником ozzie недавно был очевидцем курьезной ситуации на трассе Минск — Гродно в нескольких километрах от МКАД. На асфальт из машины выпала партия помидоров. Проезжавшие мимо люди бросились на помощь — спасали урожай из-под колес транспорта.

— Белорусы всегда готовы помочь убрать урожай. В конце ролика, вероятно, водитель микроавтобуса, устроивший людям праздник. Хотя ему совсем не весело, — отметил автор видео. — А говорили, что никто за помидорами за кольцевую не поедет.

Другое предположение — помидоры могли выпасть из кузова самосвала. Удивляет то, как много людей бросилось собирать помидоры.

— Сгребали даже ногами. Может, торопились очистить дорогу в целях безопасности, чтобы не было скользко? — предположил в разговоре с корреспондентом onliner.by очевидец.