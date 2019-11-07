Девять стран, которые неожиданно прославились своим вином 5 7.11.2019, 9:52

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Отличное вино делают не только во Франции, но в других уголках нашей планеты.

Сайт «ЗаграNица» предлагает узнать о не самых очевидных странах, которые тоже производят прекрасные напитки.

Швейцария

В отличие от сыра и шоколада, швейцарское вино не слишком популярно в мире. Возможно, дело в плохом маркетинге или довольно высокой цене. Как бы там ни было, лишь 2% всей винной продукции Швейцарии идет на экспорт. А в это время винные критики высоко оценивают местный продукт и поют дифирамбы швейцарским производителям. К примеру, восторг у всемирно известного эксперта Дэвида Шильдкнехта (David Schildknecht) вызвало вино Chasselas.

Что попробовать?

Белое вино Chasselas

Красное вино Blauburgunder

Вино Blaise Duboux

Вино Pierre-Luc Leyvraz

Канада

Из канадских вин наиболее известно за рубежом так называемое «ледяное» вино — десертный сорт, который делают из винограда, замороженного на лозе. Но в последнее время критики отмечают и другие продукты канадского виноделия из сортов шардоне, рислинг, пино-нуар, каберне-фран.

Что попробовать?

Белое вино Le Vieux Pin Ava 2017

Белое вино Vieni, Vinemount Ridge

Белое вино Okanagan Crush Pad, Switchback Organic Pinot Gris 2017

Хорватия

Соучредитель крупного винного сервиса Personal Wine Алекс Андравес называет эту страну одной из самых недооцененных. Сами хорваты очень любят вино и виноделие и готовы поддерживать беседу о них часами. Многие производят свое вино, на склонах хорватских холмов тут и там разбросаны виноградники, а осенью люди дружно выходят на сбор винограда.

Что попробовать?

Красное вино Matela Crljenak kaštelanski

Белое вино Matošević Alba

Красное вино Kozlović Teran 2016

Турция

В Турции насчитывается более 1 тыс. местных сортов винограда, но лишь небольшой процент из них используется для виноделия. Тем не менее, археологи находят в Турции древнейшие свидетельства того, что здесь делали вино.

В 2013 году в стране был введен запрет на рекламу и продвижение алкоголя, поэтому местные виноделы обратили свои взгляды за рубеж. И судя по качеству турецкого вина, нам всем это только на руку.

Что попробовать?

Белое вино Paşaeli Çalkarası Rosé

Красное вино Paşaeli, 6N Karasakiz Merlot 2014

Красное вино Urla Sarapcilik, Nero D'Avola-Urla Karasi 2014

Греция

Греция — одна из древнейших стран, производящих вина. Первое вино греки сделали аж в 6500 году до нашей эры. Но современные греческие вина только начинают появляться на мировом рынке. И они действительно достойны внимания: к примеру, Assyrtiko из одноименного сорта, который растет на острове Санторини.

Что попробовать?

Белое вино Santorini Assyrtiko

Вино Limniona, регион Фессалия

Вино из сорта винограда Moschofilero, например Tselepos Mantineia

Таиланд

Долгое время критики были настроены скептически, считая, что приличное вино просто невозможно сделать в этой жаркой стране с высокой влажностью и меловой почвой. Однако, несмотря на все трудности, в Таиланде существует своя молодая винодельческая отрасль. Сегодня всё чаще тайские вина можно встретить в барных картах местных отелей высокого уровня, и экспорт тоже растет.

Что попробовать?

Розовое вино Siam Winery Monsoon Valley Premium Hua Hin Hills Vineyard White Shiraz Rose

Белое вино Siam Winery Monsoon Valley Premium Hua Hin Hills Vineyard Colombard

Словения

Словения производит 52 вида вин, большую часть которых потребляют местные жители, и лишь малая доля продукции отправляется на экспорт. Несмотря на то, что страна небольшая, у нее есть три винодельческих региона. В основном здесь делают белые вина.

Что попробовать?

Белое вино Burja Zelen, Vipavska Dolina 2016

Мексика

Оказывается, помимо текилы Мексика успевает производить и вино. Виноград был завезен сюда испанскими конкистадорами примерно в XVI веке. Почти все мексиканские вина (90%) производятся в долине Гваделупы. И 75% из них — красные, что характерно для региона с теплым климатом.

Что попробовать?

Красное вино Adobe Guadalupe Miguel 2006

Белое вино Casa Madero Casa Grande Gran Reserva Chardonnay 2016

Белое вино L. A. Cetto Sierra Blanca Sauvignon Blanc

Индия

Виноградная лоза попала в Индию примерно 2500 лет назад. Однако вино так и не стало любимым напитком всех без исключения местных жителей — это всё же продукт для элиты. Тем не менее, сегодня индийское вино всё чаще собирает награды на международных фестивалях и заслуживает комплименты экспертов. Город Насик, расположенный неподалеку от Мумбаи, — винодельческая столица Индии. Здесь делают вино известной марки Sula Vineyards.

Что попробовать?

Белое вино Grover Zampa Vijay Amritraj Reserve Collection White 2015