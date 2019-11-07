В Польше зафиксировали самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет 1 7.11.2019, 20:01

Число не трудоустроенных уменьшилось в 14-ти воеводствах Польши.

Безработица в Польше в октябре была на уровне 5,1 процента, то есть не изменилась с сентября, заявило Министерство семьи, труда и социальной политики.

Об этом сообщает "Польское радио" .

Вице-министр Станислав Швед сообщил, что в конце октября во всей Польше было 841,9 тысячи безработных. По сравнению с концом сентября - это на 9,3 тысячи человек меньше. Число нетрудоустроенных уменьшилось в 14-ти воеводствах. Больше всего - в Силезском, Любушском, Лудзском и Мазовецком.

Количество вакансий, которые работодатели обнародовали в управлениях труда, в октябре превысило 111 000. По сравнению с сентябрем, это рост на 0,4 процента. "Я думаю, эти данные свидетельствуют о хорошей или очень хорошей ситуации на рынке труда. Лидером по самому низкому уровню безработицы сейчас является Великопольша - 2,8 процента. На противоположном полюсе - Варминско-Мазурское воеводство - 8,6 процента. То есть разница между воеводствами уменьшается", - сказал вице-министр семьи, труда и социальной политики.

Политик добавил, что в октябре уровень безработицы в Польше был самым низким за последние 30 лет.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП страны ежегодно.