Банки подаются в финтех не от хорошей жизни 8.11.2019, 14:21

Им приходится искать новые ниши.

В сентябре текущего года задолженность по кредитам белорусской экономики существенно сократилась – на 343,8 млн. рублей, достигнув 1 октября 45,89 млрд. рублей. Но парадокс: банки в таких условиях продолжали наращивать прибыль, пишет финансит Владимир Тарасов для сайта «Белрынок».

Сокращение задолженности в сентябре было вызвано снижением объема кредитования юридических лиц, в то время как физические лица активно набирали новые кредиты.

Более того, задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости в сентябре увеличилась на максимальную величину в текущем году: на 138,2 млн. рублей – до 8,052 млрд. рублей. Данный рост объясняется, по-видимому, увеличением объемов финансирования жилья для молодых семей, а также уменьшением ставок по кредитам в связи со снижением ставки рефинансирования Нацбанка.

Задолженность населения по потребительским кредитам в белорусских рублях увеличилась за месяц в меньшей степени, чем на недвижимость, но тоже весьма существенно: на 134,3 млн. рублей – до 5,258 млрд. рублей.

В то же время, рублевая задолженность частных предприятий снизилась на 99,1 млн. рублей (до 6,055 млрд. рублей), хотя задолженность государственных коммерческих предприятий увеличилась на 52,8 млн. рублей (до 5,404 млн. рублей).

Зато в сентябре частные предприятия увеличили свою задолженность по кредитам в иностранной валюте на 21,9 млн. долларов (до 4,041 млрд. долларов). Однако госпредприятия сократили кредитование в валюте на 192,4 млн. долларов (до 5,077 млрд. долларов).

Прибыль получена за счет перераспределения доходов

В таких условиях можно было бы ожидать снижения банковской прибыли, но ничего подобного не произошло. Напротив, чистая прибыль коммерческих банков (без учета Банка развития) в сентябре увеличилась до 140,2 млн. рублей с 99 млн. рублей за август текущего года и со 105 млн. рублей за сентябрь прошлого года. А в целом по итогам девяти месяцев 2019 года их чистая прибыль достигла 902,1 млн. рублей, что на 92,7 млн. рублей превысило результат девяти месяцев 2018 года.

Кроме того, Банк развития увеличил свою чистую прибыль за январь-сентябрь на 29,6 млн. рублей – до 170,99 млн. рублей.

Характерно, что ситуация улучшается, главным образом, в государственных банках. Так, чистая прибыль крупнейшего банка страны – Беларусбанка за январь-сентябрь текущего года увеличилась на 42,5 млн. рублей, достигнув 326,5 млн. рублей. У Белагропромбанка чистая прибыль выросла на 3,6 млн. рублей – до 47,3 млн. рублей, а у Белинвестбанка – на 10,9 млн. долларов – до 51,6 млн. рублей.

Таким образом, указанные государственные коммерческие банки обеспечили прирост прибыли на 57 млн. рублей. На остальные коммерческие банки пришлось 35,7 млн. рублей. Казалось бы, не так уж и мало. Но большую часть этого прироста обеспечил тоже государственный, только российский, БПС-Сбербанк, увеличивший свою чистую прибыль на 24,9 млн. рублей – до 101,6 млн. рублей. А МТБанк, лидирующий на рынке работы с потребительскими кредитами, нарастил прибыль на 11,8 млн. рублей (до 51,8 млн. рублей).

Таким образом, суммарная прибыль всех остальных банков не выросла, а сократилась. И это объективный процесс. Так как кредитование корпоративного сектора стагнирует, единственный способ заработать предоставляет население, но этот рынок довольно ограничен.

Этим проблема не исчерпывается. Если посмотреть, за счет чего увеличили свою прибыль перечисленные выше банки, то обнаружится, что проблемы с доходами есть и у них.

Так, чистая прибыль Беларусбанка выросла не оттого, что он увеличил объем и качество предоставляемых услуг, а потому что снизил чистые отчисления в резервы на 126,3 млн. рублей. То же самое произошло и в Белагропромбанке и Белинвестбанке, которые сократили свои отчисления на 39 млн. рублей и 30,5 млн. рублей соответственно. Правда, БПС-Сбербанк увеличил чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами на 40,3 млн. рублей, но эти данные трудно интерпретировать. Только МТБанк увеличил чистую прибыль за счет роста чистых комиссионных доходов.

То есть рост прибыли белорусских коммерческих банков происходит, в основном, вовсе не за счет увеличения их валовых доходов, а за счет перераспределения этих доходов.

Банки ищут новые ниши

В таких условиях банки вынуждены искать новые сферы деятельности. В частности, Банк БелВЭБ решил стать финтех-компанией, создав экосистему для клиентов и партнеров, в рамках которой предполагается осуществлять реализацию как банковских, так и небанковских продуктов. Именно на это направлен Стратегический план развития ОАО «Банк БелВЭБ» на период 2019–2021 годов. Таким образом планируется увеличить рентабельность капитала Банка БелВЭБ более чем в 2 раза и нарастить операционную маржу до уровня ТОП-5 банков Беларуси.

Свои намерения банк уже подкрепил конкретными делами. Он, в частности, создал компанию «ДФС», которая стала одним из трех резидентов Парка высоких технологий, получивших статус оператора криптоплатформы Finstore.by. Таким образом, Банк БелВЭБ выходит на новый рынок. Правда, его перспективы несколько неясны. Ведь подобного типа токены представляют собой фактически инструмент, конкурирующий с депозитами и облигациями. То есть речь идет в большей степени не о создании нового рынка, а о переделе уже существующего. Банк БелВЭБ на этом, может и заработает, а вот банковская система в целом – маловероятно. Впрочем, может быть, удастся придумать что-либо еще.