Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС 2 Валерий Карбалевич

8.11.2019, 16:21

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

И нанес его представитель Австрии.

6 ноября, накануне официального празднования в Беларуси годовщины коммунистической революции, послы западных стран демонстративно посетили Куропаты. Жест очевиден и показывает их отношение к странной приверженности руководства Беларуси идеологическим символам большевизма.

7 ноября, пока министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей присутствовал на раздаче бесплатных бургеров от российского рэпера Тимати, белорусская дипломатия получила еще одну пощечину.

Из Брюсселя пришла информация, еще более неприятная для официального Минска. Речь о многострадальном документе «Приоритеты партнерства», который уже несколько лет Беларусь и Евросоюз не могут подписать.

Его блокирует Литва, которая требует прекращения строительства Островецкой АЭС. В борьбу с атомной станцией Литва постоянно стремилась втянуть Евросоюз. Но до сих пор безуспешно. Брюссель всячески уклонялся, стоял в стороне и наблюдал.

Более того, соседняя Латвия рассматривает возможность покупать электроэнергию с этой станции. Проблема упирается только в отсутствие инфраструктуры передачи электричества напрямую из Беларуси на латвийскую территорию.

Если бы документ «Приоритеты партнерства» или вообще отношения с Беларусью были важными для ЕС, то у Брюсселя или во влиятельных стран Евросоюза нашлись бы рычаги, чтобы надавить на Литву и снять ее возражение. Ведь прямой связи между этим договором и АЭС нет, это довольно искусственная привязка. Но, кажется, на Литву никто особо не давил.

Однако заявление еврокомиссара по политике соседства и вопросам расширения Йоханнеса Хана, кажется, меняет акценты в отношении Евросоюза к этой проблеме. Выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе 7 ноября, Хан упомянул отношения с Беларусью.

«Наша цель — завершить наконец работу над "Приоритетами партнерства". В этом случае результат зависит от того, найдем ли мы решение по АЭС в Островце», — сказал он.

Получается, что ЕС отказался от позиции нейтралитета в споре между Беларусью и Литвой и выступил в поддержку Вильнюсе. Так можно трактовать заявление еврокомиссара. Это означает, что ситуация с этим договором окончательно зашла в тупик. Ведь с точки зрения диаметрально противоположных позиций Беларуси и Литвы, никакого «решения по АЭС в Островце» не предвидится.

Проблема в том, что между Беларусью и ЕС фактически нет договорно-правовой базы. Не сказать, что это сильно мешает развитию отношений. Тем не менее, из бюджета ЕС Беларусь получает меньше денег, чем другие страны-члены программы «Восточное партнерство».

Если бы Минск и Брюссель подписали документ «Приоритеты партнерства», определенные финансовые ресурсы от Евросоюза появились бы. Речь идет о десятках и даже сотнях миллионах евро.

И еще один интересный нюанс. Эти неприятные для официального Минска события произошли накануне официального визита Александра Лукашенко в Австрию 12 ноября.

Цимес в том, что еврокомиссар Йоханнес Хан, который выступил с таким неприятным для Беларуси заявлением, является представителем Австрии. Более того, он член Австрийской народной партии, которая одержала победу на выборах 29 сентября. С главой партии Себастьяном Курцом у Лукашенко запланировано рабочий ужин.

Такой неприятный «подарок» гостю от хозяев.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»