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В Берлине установлен памятник Рональду Рейгану

  • 8.11.2019, 22:30
В Берлине установлен памятник Рональду Рейгану
Церемония установки памятника Рональду Рейгану в Берлине, 8 ноября 2019 года

Памятник 40-му президенту США был установлен в честь 30-летия падения Берлинской стены.

Госсекретарь Майкл Помпео в пятницу выступил с речью на открытии статуи президенту Рональду Рейгану в посольстве США в Берлине. Торжественную церемонию приурочили к 30-летию падения Берлинской стены, передает «Голос Америки».

Памятник 40-му президенту США установили напротив площадки, с которой Рейган в 1987 году обратился с исторической речью, призвав Советский Союз убрать барьер, в течение десятилетий разделявший Западный Берлин и советского сателлита - Германскую Демократическую республику (ГДР).

Статуя установлена на террасе посольства США в Берлине, с которой открывается вид на одну из основных достопримечательностей столицы Германии – знаменитые Бранденбургские ворота, сообщает Associated Press.

Именно у Бранденбургских ворот, которые в 1987 году находились на территории бывшей ГДР, Рейган выступил с речью, призвав советского лидера Михаила Горбачева расширить реформы, начатые в 1985 году и сейчас известные как Перестройка.

«Если вы стремитесь к либерализации, подойдите сюда, к этим воротам. Господин Горбачев, откройте эти ворота. Господин Горбачев, снесите эту стену», - с такими словами Рональд Рейган обратился к руководителю Советского Союза.

Выступая на открытии памятника Рейгану, Майк Помпео напомнил эти слова, сказанные тогдашним президентом США, подчеркнув, что они до сих пор не потеряли своей актуальности.

«Президент Рейган… сказал: “Снесите эту стену”. Я хочу убедиться, что мы размышляем над тем, почему он это сказал – потому что, как я думаю, это точно говорит о том, в чем заключается наш долг… Еще Рейган сказал: “Свобода – не прерогатива избранных, это всеобщее право, данное Богом всем его детям… Каждый человек имеет право быть свободным”. Это смелое заявление, и это – идея, на которой была основана наша страна, и то, над чем мы неустанно работаем», - сказал госсекретарь Помпео, выступая на открытии памятника Рональду Рейгану.


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