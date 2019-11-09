Приедут ли Петров и Боширов к Лукашенко? 9.11.2019, 12:12

2,012

Прогноз политолога Дмитрия Орешкина.

В эфире «Эха Москвы» политолог Дмитрий Орешкин рассказал о возможных сценариях поведения Путина с целью остаться у власти.

― Во-первых, мне кажется, что Владимир Владимирович не может по психологическим своим параметрам и по объективному устройству той структуры, которую он построил, уйти от власти. Психологически не готов, потому что он верит в силу, верит в деньги и не верит в те же самые права. Он к ним относится слега свысока. У него такой опыт. И, я думаю, очень многие его опыт с ним разделяют.

Поэтому уйти от контроля над силовиками, уйти от контроля над финансовыми потоками он не может, потому что слишком хорошо понимает, как это государство устроено. Он видит, что пока ты контролируешь силовиков, пока ты контролируешь полицию, правоохранительные органы и всё на свете, ты можешь делать практически всё что угодно. Как только ты уходишь от контроля, так ты становишься слабым, беззащитным и целью для любого преследования. Это психологическая составляющая.

А есть еще чисто внешняя, чисто функциональная. Так сейчас устроена государственность, что без такого человека, который ставит плюсы или минусы политическим игрокам, соответственно, кого-то поддерживает, кого-то притормаживает для того, чтобы соблюсти баланс интересов, она не работает.

Поэтому если он уходит, то начинается совершенно не ограниченная никакими правами, — возвращаясь к предыдущему вопросу, — борьба за то, какая группа влияния, какая группа силовиков, какая группа еще каких-то влиятельных структур и людей посадит своего человека на это место. начинается крайне опасная ситуация борьбы за власть, которая опять же в условиях совершенно искреннего презрения к правовым механизмам будет решаться в пространстве «у кого сколько штыков за спиной».

Как сказал господин Золотов: «У меня за спиной 300 тысяч штыков». Вот он примерно так и мыслит эту ситуацию: «А сколько штыков за спиной у господина Патрушева? А сколько штыков за спиной у господина Шойгу?» И если у нас нет правового механизма передачи власти, то, соответственно, этот механизм будет заменен вопросом о том, у кого сколько штыков и кто как смело и решительно ими пользуется.

Поэтому Путину уходить из верховных коридоров никак нельзя. И вопрос только в том, как он там останется. Но есть несколько очевидных вполне вариантов: создать новое государство, например, союзное России и Беларуси с новой Конституцией, с новым парламентом, с новым президентом.

― Но там придется договариваться с Лукашенко, ― заметил ведущий программы.

― Конечно, придется договариваться с Лукашенко и применить какие-то средства воздействия к нему, после которых он станет недееспособным и недоговороспособным, а посадить на его место кого-нибудь другого.

― Что вы имеете в виду?

― Это имеется в виду устранение Лукашенко из политического пространства тем или иным способом для того, чтобы на его место…

― Петров и Боширов приедут, что ли, к нему?

― Ну, уж вы прямо так конкретно.

― Я не знаю, что вы имеете в виду.

― Я думаю, что один из вариантов… во всяком случае тот вариант, который называется создание нового государства предусматривает, в частности, и такие способы воздействия. Я думаю, что господин Лукашенко изо всех сил усиливает Комитет государственной безопасности.

― Лукашенко же, наверное, не просто так 30 лет сидел в Беларуси во главе государства, чтобы потом в какой-то прекрасный момент сказать: «О-о! Путин хочет? Пожалуйста…».

― Этот вариант возможен. И мы видели многочисленные усилия в этом направлении, чтобы вывернуть Лукашенко руки с помощью нефти, газа и так далее. Похоже, не получается.

Другой вариант — это то, что пробовалось в интервале с 8-го по 12-й год. Для этого не надо делать глубокую перестройку Конституции, а вполне возможно сделаться полномочным премьером при вполне ручном и туго спеленатом президенте.