Просто люди и «люди власти» Ксения Кириллова

9.11.2019, 17:18

О перспективах протеста в России.

Протестная активность, всколыхнувшая Москву минувшим летом, дала повод многим российским и зарубежным наблюдателям заговорить о том, что путинский режим как минимум пошатнулся. Более того, протестное движение ознаменовалось рядом побед гражданского общества, в частности, освобождением оппозиционного журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова, что зародило надежды на "революцию сверху" и "новую перестройку".

Согласно социологическим данным, с 2018 года происходит снижение рейтинга доверия Путину и одобрения его политики, вызванное в первую очередь крайне непопулярной "пенсионной реформой". В конце мая 2019 года рейтинг российского президента обновил исторический минимум и снизился до 31,7 процента. На этом фоне можно обратить внимание ещё на одну тревожную для Путина и его правительства тенденцию – рост протестной активности граждан. Об этом на Форуме свободной России в Литве в июне 2019 года заявила социолог Анастасия Никольская: "Обозначилась тенденция борьбы за свои права конституционными средствами. Среди нематериальных ценностей россиян на первом месте стоит уважение, и надменные высказывания мелких чиновников на местах заставляют людей чувствовать себя ещё более оскорбленными. Можно констатировать, что люди поменялись".

Этот запрос на уважение и рост самоуправления, наряду с растущим скептицизмом в отношении личности Путина, возрастает по мере снижения уровня жизни и ухудшения экономических показателей. Это подтверждают как минимум два масштабных протестных движения последних месяцев. На региональном уровне речь идет о массовых протестах в Екатеринбурге против строительства собора на месте одного из любимых горожанами скверов в центре города. Народные выступления достигли такого размаха, что президенту страны пришлось высказаться по поводу конфликта. Второй акцией, всероссийского масштаба, стало движение за освобождение из-под стражи журналиста-расследователя Ивана Голунова, которому были подброшены наркотики с целью фабрикации уголовного дела. Тем не менее при всей его нарастающей силе протестное движение в России уязвимо, что пока не позволяет ему перерасти в серьезную угрозу режиму.

Большинство протестов связано с местными проблемами, не способными объединить граждан всей страны. Масштабный протест возможен только при условии консолидации различных слоёв общества вокруг общей цели. В случае с Екатеринбургом, напротив, поднятая тема расколола не только общественное мнение вообще, но и само протестное движение. Протест объединил многих экологов, сторонников демократических преобразований и людей, прежде равнодушных к политике.

Протестное движение становится угрозой для Кремля, когда и если граждане приходят к осознанию: "люди власти" не способны выполнить их ключевые требования. Пока же выражение недовольства по поводу работы местных чиновников позволяет Путину играть "доброго царя", способного выступить в роли арбитра. Однако если граждане, не видя возможности договориться между собой, будут апеллировать к президенту, который единственно и способен решить их проблемы, их протестная активность никогда не выйдет за пределы регионального уровня. Тем не менее, недооценивать новую активность нельзя: именно такие общественные кампании помогают нарабатывать протестный потенциал и доказывают эффективность "уличных действий" в деле защиты прав граждан.

Какие факторы, помимо применения властью репрессивных механизмов, препятствуют росту социальной сплоченности, которая позволила бы сформировать масштабное и последовательное протестное движение? Это страх внешней угрозы и внутренней революции, отсутствие объединяющей идеи и согласия насчёт "образа будущего".

Кремлёвская пропаганда Кремля не нацелена на отрицание фактов загрязнения окружающей среды, коррупции или других социальных проблем, которые часто становятся поводами для протестов. Однако ни одна из этих тем не способна породить по-настоящему серьёзное протестное движение общенационального масштаба, угрожающее режиму. Порождаемый Кремлем страх действует на граждан сильнее, чем возмущение из-за творящихся вокруг них беззаконий и падения уровня жизни. Речь идёт о формировании образа Запада как источника внешней угрозы, который настойчиво культивируется в российских средствах массовой информации. Сюда же относится агрессивно насаждаемый страх перед неизбежным хаосом, разрухой и войной, который, как утверждает пропаганда, неизбежно наступит в случае поражения "системы Путина".

Даже у выходящих на протесты россиян срабатывает своего рода "самоцензура", не позволяющая заходить дальше определённой черты. К примеру, Иван Голунов отказался принимать участие в несанкционированной массовой акции в поддержку самого себя. Россияне не могут договориться об образе будущего страны, а это мешает появлению общепризнанных лидеров движения и общей стратегии протеста. По мере роста коррупции, всевластия олигархов, геополитической напряженности и падения уровня жизни населения идеализированный образ прошлого рассматривается большинством как "плюс" нынешней власти.

Эффективность протестного движения может повысить появление консолидирующей общество, равно важной для большинства регионов России социальной проблемы, которая является прямым следствием политики Владимира Путина, а не просто результатом действий локальных олигархов или чиновников. Необходимо бороться с кремлёвской пропагандой, на лжи которой стоит режим Путина, прежде всего, с тезисами о том, что Запад только и ждёт возможности наброситься на уязвимую из-за внутренней нестабильности Россию, что смена политического режима вызовет неизбежный хаос.

Ведь на самом деле именно агрессивная политика Кремля приводит к противостоянию с Западом, являясь причиной этого противостояния. "Забота о безопасности страны" не должна оставаться прерогативой кремлевской пропаганды: почему, интересно, Кремль захватил монополию на "защитную" и патриотическую риторику? Общественные изменения в стране, которых добиваются активисты протеста, будут направлены на благо России и ее народа, на обеспечение достойной, мирной и безопасной жизни, всё это нужно научиться объяснять. Наконец, важно показать гражданам: жертвами произвола власти в России могут стать люди самых разных взглядов, а лояльность Путину не защищает от репрессий.

Ксения Кириллова, «Радио Свобода»