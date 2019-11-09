Видеозадача: Подсчитайте, сколько взрослых и детей поместилось в салон и багажник авто в Бресте 1 9.11.2019, 22:14

Иллюстрационное фото

Очевидцы были в шоке.

Один из брестских водителей опубликовал в паблике «Онлайн Брест» видеозапись с регистратора своего автомобиля, пишет tut.by Он задается вопросом: «Чем думают водители, которые так перевозят людей?»

В комментарии к своему видео он рассказал, что стал очевидцем высадки пассажиров возле железнодорожного вокзала в Бресте 7 ноября. Маленькие дети были даже в багажнике.

Водитель искренне недоумевает: «Чем думают водители, которые так перевозят людей? А если бы у меня тормоза отказали? Сколько человек вы насчитали?»