Видеозадача: Подсчитайте, сколько взрослых и детей поместилось в салон и багажник авто в Бресте

Видеозадача: Подсчитайте, сколько взрослых и детей поместилось в салон и багажник авто в Бресте1
- 9.11.2019, 22:14
Очевидцы были в шоке.
Один из брестских водителей опубликовал в паблике «Онлайн Брест» видеозапись с регистратора своего автомобиля, пишет tut.by Он задается вопросом: «Чем думают водители, которые так перевозят людей?»
В комментарии к своему видео он рассказал, что стал очевидцем высадки пассажиров возле железнодорожного вокзала в Бресте 7 ноября. Маленькие дети были даже в багажнике.
Водитель искренне недоумевает: «Чем думают водители, которые так перевозят людей? А если бы у меня тормоза отказали? Сколько человек вы насчитали?»