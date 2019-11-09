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Видеозадача: Подсчитайте, сколько взрослых и детей поместилось в салон и багажник авто в Бресте

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  • 9.11.2019, 22:14
Видеозадача: Подсчитайте, сколько взрослых и детей поместилось в салон и багажник авто в Бресте
Иллюстрационное фото

Очевидцы были в шоке.

Один из брестских водителей опубликовал в паблике «Онлайн Брест» видеозапись с регистратора своего автомобиля, пишет tut.by Он задается вопросом: «Чем думают водители, которые так перевозят людей?»

В комментарии к своему видео он рассказал, что стал очевидцем высадки пассажиров возле железнодорожного вокзала в Бресте 7 ноября. Маленькие дети были даже в багажнике.

Водитель искренне недоумевает: «Чем думают водители, которые так перевозят людей? А если бы у меня тормоза отказали? Сколько человек вы насчитали?»


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