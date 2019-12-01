Сокровища древнего Ура: как в загадочном городе нашли 200 тонн золота 1.12.2019, 14:17

Археологам помог случай.

Ур входит в число самых древних городов мира. Он начал свое существование еще в III тысячелетии до н.э. и был наречен городом бога луны Сина. Предположительно XXII-XXI веках до н.э. в этом исторически значимом поселении был построен всемирно известный зиккурат Ура, высота которого превышает 20 метров. Город длительное время жил в процветании, однако, когда последнего представителя III династии Ура Ибби-Суэна взяли в плен, Ур начинает приходить в упадок, пишет klady.info.

Длительное время археологи не обращали внимания на столь значимое для древних жителей востока место. Лишь в ХХ веке британский исследователь Леонард Вулли отправился сюда с археологической экспедицией. Несмотря на то, что британец имел огромный штат работников, 400 человек, на изучение города пришлось потратить долгих 12 лет. В 1927 году экспедиторы обнаружили кладбище Ура на две тысячи могил. Это сулило серьезными открытиями, потому как в загробный мир вместе с покойником клали и различные вещи, которые могут ему там понадобиться. Вулли писал в последствии о том, что изучить 2 тысячи древних могил – задача не самая легкая. К тому же, длительная работа не принесла археологам никаких значимых открытий.

И, если бы не старание исследователей, они бы ушли ни с чем. Но, к счастью, Вулли и его команда обнаружили под первым кладбищем второе и здесь удача уже повернулась к археологам лицом. В одной из могил они отыскали два клинка с золотой отделкой, а также медные резцы и колчан стрел с кремниевыми наконечниками. Они продолжили раскопки могилы и вскоре их глазам открылись другие ценности погибшего. Здесь были: золотая чаша и кинжал. Но наибольшее внимание исследователей привлек удивительной работы золотой шлем. Позже в своих работах Вулли писал, что, если бы даже этот шлем остался единственным наследием шумерской истории, этого оказалось бы достаточно для внесения их цивилизации в список наибольших археологических открытий.

Однако столь интересная находка не остановила ученых, и они продолжили раскопки. Вскоре, им удалось раскопать 16 могил правителей Ура, гробницы которых можно сравнить с настоящими дворцами. Здесь археологов ждало еще больше открытий. В общей сложности в гробницах Ура было найдено около 200 тонн золотых изделий. Кроме того, исследователи установили, что местных повелителей хоронили вместе с их знатью и охраной. Учитывая тот факт, что вся королевская свита во время смерти находилась в спокойных позах, можно сделать вывод, что они принимали яд, дабы уйти в иной мир со своим королем.