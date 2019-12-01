Противники аккумуляторного завода массово вышли на площадь в Бресте 1.12.2019, 14:46

Брестчане назвали действия властей «вакханалией».

Около полудня 1 декабря на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, сообщают naviny.by.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было не менее 110 человек.

Участники встречи обсуждали предстоящие в декабре суды над двумя противниками аккумуляторного завода. Дело Андрея Слижа будут рассматривать в суде Ленинского района 10 декабря, Александра Марачевского — в этом же суде 12 декабря.

27 ноября в Ленинском РОВД Бреста в отношении Слижа и Марачевского составили протоколы по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года). 25 октября они приняли участие в предвыборном агитационном пикете кандидата в депутаты на парламентских выборах активистки «Европейской Беларуси» Полины Шaрендo-Панасюк на улице Советской в Бресте. Активисты раздавали на этом пикете информационные материалы с логотипом «Стоп завод» о вредном воздействии свинца на организм человека, так как в предвыборной программе Шaрендo-Панасюк было требование закрыть аккумуляторный завод.

Марачевский сегодня на встрече назвал действия властей «вакханалией». В свою очередь активист Анатолий Ермоленко назвал административное преследование Слижа и Марачевского «беспределом». «Видимо, нас хотят запугать, но это у властей не получится», — отметил он.

Кисляк считает, что власти боятся общественного протеста против аккумуляторного завода и «снова начали давить на активистов». «Мы это уже проходили и не прекратим нашу кампанию до окончательного закрытия этого завода», — заявил он.

После встречи на площади, которая длилась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».