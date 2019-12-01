Заставляют платить за воздух Андрей Фурдик

1.12.2019, 19:13

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Это чистая правда, никакого передергивания в этом нет.

Не мне вам рассказывать, что говорят люди в тех случаях, когда их принуждают к новым коммунальным платежам. Правильно – что скоро с нас начнут взимать плату за воздух. И вот этот момент в оккупированном Крыму уже наступил. Всех владельцев автономного (индивидуального) отопления, живущих в многоквартирных домах, обязали оплачивать – не поверите – воздух на лестничных клетках. Это чистая правда, никакого передергивания в этом нет. Все они получили платежки, где должны теплоснабжающим предприятиям разные суммы, в зависимости от размера площади квартиры, от пятисот до почти двух тысяч рублей. И это только за часть прошедшего отопительного сезона, начиная с января текущего года.

Оказалось, российское правительство, уже не знающее, как содрать последние лохмотья шкуры с подведомственного населения, родило под елочку, за три дня до наступления 2019 года, постановление «О внесении изменений в правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме». В нем как раз и предписывают взимать плату с отказавшихся от центрального отопления жильцов за воздух в помещениях общего пользования. Живущим в пяти- и девятиэтажках еще повезло, потому что общая площадь дома разбросана на почти сто владельцев квартир – им пришли платежки на пятьсот-семьсот рублей. Тем же, кто владеет квартирами в старых двух- и трехэтажках, придется выложить за воздух от тысячи до без малого двух тысяч рублей: жильцов в таких домах мало, а площади квартир гораздо больше, чем в новостройках.

У людей, естественно, возникла масса вопросов. Первый и основной – с какого перепугу все поголовно владельцы автономок обязаны платить за воздух на лестничной клетке, если в подъезде нет обогревательных приборов? Да, в части домов батареи в подъездах действительно установлены хотя бы на первых этажах – и это каким-то образом оправдывает требование об оплате. Но в большей части домов, особенно постройки 40-50-х годов, наличие батарей в подъездах не предусмотрено конструктивно. А в большинстве новых домов жильцы сняли подъездные батареи из-за шума-гама компаний молодежи, гревшихся на них зимними вечерами и ночами. Сейчас теплоснабжающие предприятия предлагают недовольным взиманием платы за воздух требовать от управляющих компаний восстановления батарей в подъездах, чтобы уж наверняка отмести все возражения.

Среди владельцев автономного отопления только и разговоров, что не платить – и точка. Случись это в украинском Крыму, правительство получило бы за такую обдираловку кукиш в размер от Крыма до Киева. Кстати, именно таким образом владельцы квартир, официально зарегистрировавшие автономки в газоснабжающем предприятии с устного разрешения местных властей после запрета Кабинета министров Украины на установку индивидуального отопления в многоквартирных домах, в одностороннем порядке разорвали отношения с тепловиками и прекратили оплачивать выставляемые ими счета. Да, добились они окончательной победы уже после оккупации, многие, так и не заплатив теплоснабжающим предприятиям по их фиктивным счетам. Но вот еще один интересный момент с новым коммунальным платежом. Людям после отплаты тепловикам мифических долгов за не потребленные гигакалории были официально, по распоряжению Сергея Аксенова, закрыты лицевые счета. То есть фактически и юридически они для тепловиков перестали существовать в качестве абонентов окончательно. Но, как выяснилось, не бесповоротно: им тоже пришли платежки за воздух на лестничных клетках с указанием уже новых лицевых счетов.

И я вас уверяю, придумай подобную коммунальную аферу в украинском Крыму, никто бы из собственников автономок и не подумал платить за воздух, будь он хоть температуры Сахары. Но, вынуждено живя в российских реалиях, как уже поняли многие, кто пытался сразиться в юридических боях с государственным беззаконием, такие маневры не прокатывают. Далеко ходить не надо. Сколько керчан пыталось оспорить незаконность взносов за капительный ремонт, до которого мало кто доживет из нынешних владельцев жилья, а вопрос российскими фискалами, правоохранителями и пограничниками с таможенниками решился просто: если не взысканием долга судебными приставами, то еще жестче – запретом на выезд из Крыма на материковую Украину или куда подальше.

Не буду ходить далеко за примерами. В октябре самым упертым неплательщикам за капитальный ремонт пришли платежки, извещающие владельцев жилья в многоквартирных домах, что в случае неоплаты взносов до конца текущего месяца им будет начислена пеня за весь предыдущий период. Встречаю соседа, который ходит в море от украинского крюинга, он мне и говорит, что придется платить, потому что кому-то из его коллег уже закрыли выезд. Пока тот возвращался домой и оплачивал долги, судно, естественно, вышло в море, взяв в экипаж другого члена команды. Но вот знакомый, который тоже ходит в море, но летает на замену экипажа в Испанию из Москвы, по-прежнему категорически не желает платить за капремонт, живя в доме довоенной постройки. В ответ ему прилетела новая платежка, где к оплате за несколько лет приплюсовали пеню, что увеличило сумму ровно в полтора раза. С музыкального работника Анны Ильиничны взыскали плату за капремонт через мирового судью, что обошлось ей на две с половиной тысячи больше начисленного взноса.

У многих владельцев жилья возник естественный вопрос: почему вступившее в силу постановление сделалось нормой не сразу, а через десять месяцев? Но ответа на него не дали ни местные власти Керчи, ни руководители теплоснабжающих предприятий. Зато в отделе сбыта Камыш-Бурунской ТЭЦ попытались ответить на другой вопрос, почему все же вынуждены платить за воздух на лестничных клетках жильцы домов, где проектом не предусмотрены приборы отопления в подъездах. Говорят, раз в домах существуют чердачная или подвальная разводка труб отопления, то от них обогреваются и лестничные клетки. А когда активисты-общественники сказали, что резонно было бы взимать плату за чердаки и подвалы, действительно отапливаемые общие помещения дома, то их «успокоили и обнадежили»: это еще впереди.

Андрей Фурдик, крымский блогер, керчанин, Крым.Реалии