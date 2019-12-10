Зеленский: Есть три принципа, которые не позволит нарушить украинский народ 14 10.12.2019, 8:37

4,718

Фото: president.gov.ua

Итоговое заявление президента Украины после нормандского саммита.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, а после него дали часовую пресс-конференцию.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца. На общей пресс-конференции после саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров чувствовал поддержку всех украинцев и озвучил принципы, которые как президент Украины никогда не нарушит.

Издание gordonua.com публикует полный текст выступления президента Украины:

«Господа президенты, уважаемая фрау Меркель, дамы и господа, уважаемые журналисты, дорогие украинцы!

Только что состоялась встреча в нормандском формате, посвященная миру на востоке Украины. Официально это была встреча трех лидеров, но я могу уверенно сказать, что представлял я Украину не один. Вместе со мной были все украинцы, поддержку которых я чувствовал. Вместе со мной были правда, желание справедливости и достижения мира в моей родной стране.

Сегодня было... Кстати, было долго... Но было все очень предметно. Было очень важно не только обсудить все вопросы, но и договориться о четких, конкретных шагах, сроках их выполнения и получить согласие на их воплощение всеми странами-участниками.

Украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения главного компонента – это ситуация с безопасностью на востоке Украины. И только в случае обеспечения безопасности можно решить уже политические вопросы.

Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Прежде всего – это неотложные меры по стабилизации ситуации безопасности на востоке Украины. Это полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года. Для эффективного мониторинга и усиления контроля за режимом прекращения огня все страны-участники напомнили о важности безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и отметили необходимость расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Фото: president.gov.ua

Дальше. Страны-участницы способствуют взаимному освобождению удерживаемых лиц к 31 декабря 2019-го по принципу "всех на всех". Была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

Согласовано обсуждение в рамках трехсторонней контактной группы дополнительных зон разведения одновременно в трех точках, имеющих важное гуманитарное значение для всех украинцев.

Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей. Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в нормандском формате через четыре месяца.

Также сегодня я много раз подчеркивал о необходимости вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружении незаконных военных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ на основе копенгагенских критериев.

Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования "формулы Штайнмайера".

Безусловно, есть еще много вопросов, которые сегодня нам не удалось, к сожалению, решить. И нужно обязательно это сделать в будущем. Уверен, мы обязательно это сделаем. Вместе.

В последний раз встреча в нормандском формате проходила три года назад. И сам факт того, что нам удалось разблокировать этот диалог, – это очень, я считаю, очень положительно.

Фото: EPA

В то же время сегодня я хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины. И с которыми никогда не согласится украинский народ.

Первое – это невозможность федерализации. Украина – унитарное государство, это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства.

Второе – невозможность кого-либо совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины. Украина – независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор развития которого всегда будет выбирать исключительно народ Украины.

Третье – невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины за счет уступки Украиной территорий в пределах международно определенных границ. Все мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина.

Сегодня от имени всего украинского народа я сказал, что у украинцев есть заслуженное право не верить словам и обещаниям. У нас действительно есть надежда на соблюдение всех договоренностей, но есть и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двухсторонним движением.