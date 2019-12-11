В России покажут сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли 11.12.2019, 11:23

В РФ шоу покажут впервые.

Российский развлекательный телеканал покажет сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл украинский президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в программе телепередач канала на 11 декабря, пишет "Гордон".

Как заявили ТАСС в пресс-службе телеканала, показ сериала стартует сегодня, шоу позиционируется как "оригинальная сатира на современную политику и отношения народа и власти на Украине".

Согласно сюжету, главный герой, учитель истории Василий Голобородько, выигрывает президентские выборы в Украине. Голобородько играет Зеленский.

В России шоу покажут впервые.

"Слугу народа" сняла студия "Квартал 95". В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года.

24 мая "Слугу народа" заблокировали в YouTube для российских пользователей. Граждане России могли смотреть украинский сериал только по подписке на сайте "Кинопоиск". Права на "Слугу народа" также купил "Яндекс".