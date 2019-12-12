Сейм Литвы во второй раз проголосовал за блокировку электроэнергии с БелАЭС 12.12.2019, 11:17

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Литовские предприятия не получат разрешений на импорт электроэнергии из Беларуси.

Парламент Литвы во вторник принял во втором чтении предложение президента Гитанаса Науседы о том, как не допускать в Литву электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС), которая строится в Островце, сообщает Delfi.

За внесение изменений в Закон о необходимых мерах, призванных защитить от исходящих от небезопасных атомных электростанций третьих стран угроз, проголосовали 88 членов Сейма, а воздержались два парламентария – социал-трудовики Артурас Скарджюс и Риманте Шалашевичюте.

Поправки предусматривают, что предприятия не получат разрешений на импорт электроэнергии из Беларуси, кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозы для безопасности страны, его лицензия будет отозвана.

Главный советник президента Ярослав Неверович говорил, что защититься от белорусской электроэнергии помогут синхронизация энергосистем Балтийских стран с Европой и отключение от системы БРЭЛЛ, в которой останутся только Россия и Беларусь.

Сейм принял закон о запрете на приобретение электроэнергиюи с небезопасных электростанций. В 2017 году Сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы.