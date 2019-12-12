$620 тысяч в гараже: чиновник Минздрава предстанет перед судом 7 12.12.2019, 12:32

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В деле Александра Шарака многое остается неясным.

Минский городской суд проведет предварительное заседание по уголовному делу бывшего директора РУП «Белмедтехника» Александра Шарака, в гараже которого обнаружили рекордную для Беларуси сумму в 620 тыс. долларов в эквиваленте, пишет «Ежедневник».

Рассмотрение этого дела ждали давно. Не только потому, что у Александра Шарака нашли в гараже самую крупную сумму денег, но и потому, что именно его дело должно открыть правду о том, как в Беларуси в последние 10 лет осуществлялись госзакупки в системе Минздрава.

Все, что рассматривалось по «делу медиков» ранее, не идет ни в какое сравнение с тем, что общественности предстоит узнать во время рассмотрения уголовного дела по обвинению Александра Шарака. Ведь через РУП «Белмедтехника» осуществлялось около 90% всех закупок Минздрава. Это сердце всей коррупционной системы в белорусском здравоохранении.

Но вот что странно, если по другим медицинским делам правоохранители раскрывали хоть какую-то информацию, то по делу Александра Шарака уже полтора года, с момента его задержания, хранят гробовое молчание.

Лишь при задержании и возбуждении уголовного дела было сообщено о найденных в гараже деньгах и показано соответствующее видео.

А дальше – молчок, хотя интерес к делу со стороны журналистов и общественности огромный.

Никакого сообщения об окончании расследования и передаче материалов прокурору для направления в суд также не было.

И вот, 12 декабря В Мингорсуде пройдет предварительное заседание по делу Александра Ширака. Всего по данному делу проходит шесть обвиняемых.

Александру Шараку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взяток в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Александром Шараком на скамье подсудимых окажется его бывший подчиненный Кирилл Кастрицкий, занимавший в РУП «Белмедтехника» должность начальника отдела реализации. Ему вменяется в вину совершение преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки) Уголовного Кодекса.

Остальные четыре обвиняемых – это представители бизнеса, которым вменяется дача взяток и попытка дачи взятки.

Предварительное судебное заседание – это еще не судебное разбирательство. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, предварительное судебное заседание назначается в случае, если есть основания для возвращения уголовного дела прокурору, для прекращения производства по уголовному делу, а также в случае, если в деле участвует обвиняемый, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По итогам предварительного судебного заседания будет принято решение о назначении судебного разбирательства, либо о прекращении производства по делу, либо о возращении дела прокурору.

О том, что стало основанием для назначения предварительного судебного заседания по делу Александр Ширака, ничего не сообщается. Скорее всего, речь идет о заключении досудебного соглашения с кем-то из обвиняемых, но не исключаются и другие варианты. Картина должна прояснить к концу дня.