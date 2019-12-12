Правозащитники провели необычную игру о жизни в Беларуси 2 12.12.2019, 12:56

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Фото: mspring.online

Задача у игроков — дожить до 65 лет.

Импровизированную игру под названием «Выжить в Беларуси» провели могилевские правозащитники. Вместо фишек по полю ходит игрок. Задача – дожить до 65 лет, сообщает «Белсат».

Игра «Выжить в Беларуси» была разработана могилевскими правозащитниками из команды Mayday и впервые проведена в рамках Недели прав человека в Могилеве.

Правила объяснил представитель Могилевской правозащитной команды Mayday Александр Райкан: «Начинается с первого года жизни и заканчивается 65 годами, так как это такой средний возраст, когда все умирают. А в течение этой жизни он будет сталкиваться с различными социальными или правозащитными проблемами, которые существуют в нашем обществе».

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