закрыть
12 декабря 2019, четверг, 16:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Правозащитники провели необычную игру о жизни в Беларуси

2
  • 12.12.2019, 12:56
  • 1,391
Правозащитники провели необычную игру о жизни в Беларуси
Фото: mspring.online

Задача у игроков — дожить до 65 лет.

Импровизированную игру под названием «Выжить в Беларуси» провели могилевские правозащитники. Вместо фишек по полю ходит игрок. Задача – дожить до 65 лет, сообщает «Белсат».

Игра «Выжить в Беларуси» была разработана могилевскими правозащитниками из команды Mayday и впервые проведена в рамках Недели прав человека в Могилеве.

Правила объяснил представитель Могилевской правозащитной команды Mayday Александр Райкан: «Начинается с первого года жизни и заканчивается 65 годами, так как это такой средний возраст, когда все умирают. А в течение этой жизни он будет сталкиваться с различными социальными или правозащитными проблемами, которые существуют в нашем обществе».

Продолжение - смотрите в видео.


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин
Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников