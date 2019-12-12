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В Конгрессе США утвердили оборонную помощь Украине

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  • 12.12.2019, 13:33
В Конгрессе США утвердили оборонную помощь Украине

Киев получит $300 миллионов.

Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда", решение было принято подавляющим большинством голосов (377-48).

Решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент.

Положения документа предусматривают до $300 млн в 2020 финансовом году для предоставления Украине помощи в сфере безопасности, из которых $100 млн доступны для летального оборонного вооружения. Напомним, в бюджете 2019 году на это было предусмотрено на $50 млн меньше.

Документ также добавит к соответствующим категориям помощи Украине по безопасности и разведке прибрежные оборонительные крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.


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