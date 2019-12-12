Пластиковый стаканчик и «каганат» 1 12.12.2019, 14:52

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ФОТО: РИА НОВОСТИ, СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ

Блогосфера — о последних заявлениях Путина по «правам человека» в РФ.

То, что говорилось Владимиром Путиным о московских протестах, "Новом величии" и т.д. на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, было достаточно предсказуемым. Так считает большинство комментаторов. Доклад о протестах и "московском деле", показан Путину не был. Почти единственное, что вызвало недоуменные вопросы - это экскурс Путина в историю и этногенез с упоминанием каганата, пишет kasparov.ru.

Телеграм-канал «МБХ-медиа»:

"Глава СПЧ Валерий Фадеев добивается все новых успехов в защите прав человека — он не стал показывать Путину доклад Николая Сванидзе о "московском деле".

Телеграм-канал «Сталингулаг»:

"Встреча Путина с новым составом СПЧ была похожа на фантасмагорическую постановку в каком-нибудь современном театре, и её можно было бы назвать "Дед Мазай и зайцы". Мы вам сейчас расскажем, какой кошмар в стране, — хором кричат одни. Да всё же заебись, вы чо! — по отечески парирует им он. Людей за пластиковый стаканчик сажают! А это, чтобы они стрелять не начали. Люди изнывают от несправедливости! А в США вообще этой несправедливости целые фонтаны. А вот дело Голунова... Следующий вопрос!"

Телеграм-канал «СерпомПо»:

"Оправдание произвола

Вот яркое выражение образа мысли руководителя, воспитанного спецслужбами.

Путин заявил на встрече с Советом по правам человека о жестоких приговорах по сфабрикованному властями "московскому делу":

"Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого".

Т.е. глава государства фактически признает, что люди, получившие жестокие приговоры, наказаны не за то, что они совершили, а из-за опасения властей, что если вынести соразмерные деяниям наказания, кто-то (не обязательно эти люди!) решит совершить преступление. Можно пойти и дальше – начать наказывать за "мыслепреступления". То, что обосновал Путин, называется просто - произвол.

Это то же самое, что практикуют китайские товарище в Синьцзяне, объясняя журналистам BBC, что сажают уйгуров в исправительные лагеря не за преступления, а когда у них есть уверенность, что человек может совершить преступление.

И еще Путин добавил к тому, что приведено выше:

"Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию. Всеми возможными, доступными, но законными средствами".

Вот в Москве летом люди и выражали свою точку зрения мирными и законными средствами. Но на них напала полиция и устроила побоище, вынудив людей защищаться

Кроме того, что именно Путин и Собянин сделали для того, чтобы услышать мнение граждан, выраженное мирно и законно? Как они отреагировали на наглое нарушение закона – отказ в допуске кандидатов на выборы в Мосгордуму? Как Путин вообще реагирует на подобные протесты?

Никак. Ни диалога. Ни решений.

То есть, вы там покричите на улице, а мы все равно сделаем так, как нужно нам, а не вам. Таково послание властей.

Вот из такого отношения тех, кто правит, от нежелания пойти навстречу гражданам, мирно провести необходимые реформы и рождаются революции. Как показывает история нашей страны, жестокость их не может предотвратить. Она лишь разнуздывает общество, доказывает ему, что правовые методы не работают. Своим выступлением Путин еще раз это показал".

Телеграм-канал «Запретное мнение»:

"Сказочный" Владимир Владимирович за сегодняшний день дал два ответа, которые характеризуют его весьма скромную личность лучше тысячи красочных слов пропагандистов.

1) Сначала Путин прокомментировал приговоры "за брошенные в сторону полицейских пластиковые стаканчики":

"Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!"

2) После дал ответ на вопрос про "дело Нового Величия":

"Целью организации было свержение власти неконституционным путём, участники готовились к боевым действиям и терактам".

Путин на закате собственной эпохи представляет собой не совсем здорового (и физически, и морально) пожилого старца, в голове которого плотно засела целая вереница фобий и страхов.

Воображение НацДеда рисует ему ужасные картины, на которых сотни тысяч вооружённых до зубов протестантов врываются на территорию Кремля и рыщут в поисках "Гаранта".

Он чувствует себя окружённым со всех сторон врагами, поэтому вынужден активизировать режим "внутренней осаждённой крепости".

В следствии чего, в РФ приходится перекрывать любой общественный объект, к которому соизволит подъехать главный "Многоходовочник" всех времён и народов, а в международных поездках пить из собственной посуды и выходить в уборную, окружённым целой армией телохранителей.

ПроКремлёвская пропаганда рисует его грозным и мужественным "Лидером Сверх(Смех?)Державы", но на деле он жалкий, больной и одинокий старик, боящийся даже собственной тени.

Вот вам и всё величие".

Александр Скобов:

"Несмотря ни на какие теоретические разногласия - низкий поклон Екатерине Шульман. Ведь это она растормошила абсолютно никчемный Совет по правам человека до такой степени, что он не может успокоиться даже после погромной чистки. А всего-то показала, что там можно вести себя не по путинским "понятиям", а как будто он настоящий. И за это даже не расстреляют. И вуаля. Всегда сервильные заговорили. Всегда хваставшийся гибкостью своего позвоночника Сванидзе возвышает голос против отвратительной практики осуждения невиновных. И даже осмеливается заявить, что несанкционированное не значит преступное. Та, которая "все было хорошо, пока не пришел Навальный" громко требует отставки Матушки-Телегонии. В общем, еще раз спасибо Екатерине Шульман".

Женя Лавут:

"Путин на всю страну заявил, что поручит прокуратуре разобраться с делом нового величия - прокуратуре, которая уже провела проверку и доложила ему, что организация новое величие имела целью свержение власти насильственным путем, готовила теракты и что оперативники нашли у ее членов гранаты, огнестрельное и холодное оружие.

В этом коротком сообщении всё - ложь: организации не существовало; у людей, которых обвиняют по делу нв, не было цели свергать власть насильственным путем; они не готовили терактов; гранаты, огнестрельное оружие и холодное оружие у них изъято не было. это следует не только из простой человеческой логики и здравого смысла, но и прямо из материалов, которые в качестве доказательств предоставляет обвинение - из видеосъемок, сделанных внедренными провокаторами, из перекроенной копии интернет-чата, из описи изъятых вещдоков; из материалов неряшливо сляпанного дела, по которому больше полутора лет находятся под стражей и домашним арестом еще не осужденные абсолютно невиновные люди. мы (мои коллеги и близкие друзья) следим за этим делом с первого дня и по очереди присутствуем на каждом, к-а-ж-д-о-м судебном заседании.

И каждое из них доказывает, что, повторю,

1/ президент страны публично сообщил заведомую ложь и

2/ пообещал поручить разобраться с этим делом людям, которые сообщили ему заведомую ложь.

Все они врут не первый раз, но я не могу не зафиксировать конкретно эту ложь, потому что с некоторых пор это моя обязанность, потому что за время этого процесса люди, которых эта ложь непосредственно касается, стали моими родственниками - в том смысле, что я за них отвечаю. в том смысле, что я думаю о них каждый день и больше не имею права не думать. просто еще один день, еще один факт, еще один абзац в истории позора огромной страны и преступника, который ею правит".

Телеграм-канал «Методичка»:

"Самый неожиданный вывод после Нормандской встречи озвучил Владимир Путин. На заседании СПЧ в Кремле президент России высказал свою точку зрения на желание Украины занять границу между непризнанными республиками и Россией. "Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и всё".

Речь идет массовом убийстве в Сребренице в 1995 году. Тогда Армия Республики Сербской убила около 7000 мужчин из числа боснийских мусульман. В 2007 году Международный трибунал по бывшей Югославии квалифицировал действия сербов как "преступления геноцида", в 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днём памяти геноцида в Сребренице. Сербия осудила массовое убийство боснийских мусульман как военное преступление ещё в 2010 году, но так и не признала события в Сребренице геноцидом.

Получается что президент сравнивает ВСУ с убийцами из Армии Сербской, а жителей ДНР и ЛНР – с мусульманами. А ведь ещё совсем недавно, в декабре, накануне Нормандского саммита, состоялась встреча с президентом Сербии. В 2015 Россия, воспользовавшись своим правом вето, заблокировала соответствующую резолюцию в Совбезе ООН, о чём напомнил президент Вучич: "Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров России… Мы также никогда не забудем 2015 год, когда Путин нас спас от клейма позора на лбу, если бы нас объявили в Совбезе ООН виновными в геноциде".

Что же произошло с президентом в Париже, если для разительной перемены в оценке событий современной истории понадобилось всего несколько дней? И что же тогда нас ждет дальше?"

Игорь Яковенко:

"Путин и евреи

"У нас на юге, в каганате, всех евреями называли", - доверительно сообщил Путин членам СПЧ в ответ на взволнованную речь режиссера Сокурова о нарушениях прав человека в России.

И правда, чего только не было у нас в стране. Особенно на юге. Вон ведь как над русскими людьми измывались. Сейчас, при Путине совсем другое дело. И евреями называют далеко не всех. Даже на юге..."

Егор Седов:

"А все же - что это был за экскурс в теорию, так сказать, этногенеза? Это ведь явная "домашняя заготовка".

У меня две версии происхождения этого самого "каганата".

Во-первых, быковские "варяги" и "хазары". Сегодня эти рассуждения почти забыты, а вот в "нулевые" были популярны: мол, есть здесь условные "варяги" (я их обычно называю "партией войны и репрессий"), есть условные "хазары" (тоже не очень хорошо, но, на мой-то взгляд, куда приличнее "варягов"), они друг друга сменяют...

Во-вторых, Пелевин, разумеется. Роман "S.N.U.F.F."

Во всяком случае, каганы там точно водились. С не самыми приличными именами. Может, намек на то, чем стал СПЧ?

"У орков есть два вида элитной гвардии — отряды, которые должны строиться по правую и левую руку от кагана, "правозащитники" и "ганджуберсерки" ("лево-защитниками" их не называют, потому что эта сторона считается у орков нечистой)".

Что-то мне сомнительно, что он читал статьи Быкова или "S.N.U.F.F." Но спичрайтеры могли и прочесть..."

Он же:

"А почему именно "каганат" вызвал вопросы? Да потому, что все остальное, сказанное на заседании СПЧ, было совершенно предсказуемо.

Это просто продолжение фразы, которая в 1992-м звучала из каждого утюга - "лимит на революции исчерпан". (И так они боялись даже самого этого слова, что змеями изворачивались - только бы не назвать случайно Август-91 "революцией").

Отсюда и все, что говорилось про "пластиковые стаканчики" и т.д.

Но революция - это, скорее, стихийное явление. Сейчас невозможно сказать: "ровно через полгода именно в такой-то точке океана зародится тайфун, он двинется вот именно по такому-то направлению, под ударом окажутся такие-то страны, а разрушения будут такими-то..." Так и тут.

Это - раз.

А во-вторых, крупнейшая ошибка охранителей (и части либералов, но об этом надо говорить особо) - это считать людей такими "детками малыми", которых "нехорошие дяди" могут сбить с пути и направить на революцию или протесты. Эта системная ошибка "бессубъектности" непременно приведет их к краху".

Аlexander Bumb:

"Товарищ Путин, вы большой ученый, этнограф мировой величины.

***

Русские впитали в себя евреев. Путин на заседании СПЧ.

"Мы должны опираться на русский народ. Это сложносоставляющее понятие – "русский народ". Вы сказали: "Русские, русские". Кто такие русские? Не было до IX века практически никаких русских. Он складывался постепенно из многих этносов, прежде – славянских, но не только, из угро-финских и из других, и так далее. У нас на юге в каганате всех евреями называли. Они вообще этнические евреи или нет? Есть мнение, что евреи разъехались по территории Европы. Так?

И это совсем не библейские евреи от Синая, а это этнические люди, не имевшие никогда никакого отношения к еврейству. Они просто исповедовали иудаизм в каганате, который находился на берегах Азовского и Черного морей, и это тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя. Это естественное развитие, помешать которому невозможно и не нужно".

Леонид Лялин:

"Душ закрыт был после тренировки,

И в пропахших потом кимоно

Дзюдоисты шли на остановку,

Чтоб поехать всей толпой в кино.

По дороге шумно обсуждали,

Всем подросткам свойственно мечтать,

Кто-то - как добыть стране медали,

Кто-то - как подделает печать.

Среди громких споров и фантазий

Вспомнили о князе удалом

Что творил немало безобразий

И убит был собственным конем

О судьбе России шли базары

Утверждал один, что пошустрей

"Вова, всюду правили хазары,

А хазар, фактически, еврей"

Мозг старея преподносит шутки,

Что-то помнит ярче во сто крат,

Лидер наш забылся на минутку,

И приплел ни к месту каганат".

Эль Мюрид:

"Выступление Путина на Совете по правам человека можно смело растаскивать на цитаты. Каждая - демонстрация того, в какой реальности живет руководство страны. В частности, Путин внезапно просто с какой-то страстью обрушился на Ленина, обвинив его в "закладке мины под тысячелетнюю русскую государственность".

...Единственное, что по-настоящему может вызывать ненависть нынешних кремлевских к предыдущему режиму - это то, что он создал социальное государство. От которого путинская клика избавляется, но никак не может сбросить с себя окончательно".