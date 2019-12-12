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Журнал Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

  • 12.12.2019, 16:59
Журнал Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

Канцлер Германии возглавляет этот рейтинг девятый год подряд.

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, сообщает unian.net.

Второе место заняла экс-глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд. Шведская экоативистка Грета Тунберг заняла последнее,100-е, место.


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