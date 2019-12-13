Палеонтологи описали предка китов 2 13.12.2019, 12:38

Обнаружено «переходное звено» в эволюции китообразных.

Общеизвестно, что китообразные произошли от древних сухопутных животных, родственников свиней и прочих парнокопытных. За время долгой эволюции их тело потеряло шерсть и вытянулось, передние конечности превратились в ласты, задние редуцировались, в мощный двигатель превратился хвост. Однако поначалу, еще только начиная адаптироваться к жизни в воде, они плавали, отталкиваясь задними лапами, а не хвостом, пишет Naked Science.

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале PLOS One, описали нового ископаемого родственника современных китов — одну из «переходных форм», плававших еще не совсем с помощью хвоста, но уже и не совсем с помощью конечностей. Его окаменелые останки были обнаружены в 2007 году на территории знаменитой Долины китов, в 150 километрах от египетского Каира.

Окаменелость изучила команда палеонтолога из Мичиганского университета Филиппа Гингериха (Philip Gingerich). Животное, получившее название Aegicetus gehennae, они отнесли к процетидам, ныне вымершей группе примитивных китообразных.

Окаменелость датирована возрастом 35 миллионов лет. Скелет сохранился практически полностью, указывая, что этот экземпляр был самцом, достигая массы около 900 килограммов и длины 3,7 метра. Среди прочих процетид его выделяет сильно вытянутое тело и длинный хвост, заметно уменьшившиеся задние конечности, которые к тому же потеряли прочные суставные связи с позвоночником. Все это указывает на переход ключевых плавательных функций от лап к хвосту.

«Процетиды, жившие 47-41 миллион лет назад, плавали с помощью ног, — говорит профессор Гингерих, — и лишь около 37 миллионов лет назад стали появляться киты, использовавшие хвост. Aegicetus относится к переходному времени и переходным формам и уже получил усиленный позвоночник “хвостового” пловца».