Недалеко от Гизы обнаружили уникальную статую фараона Рамзеса II 5 13.12.2019, 15:38

1,383

Находка считается одним из самых редких археологических открытий.

Это первая статуя с символом «Ка» из гранита, которую удалось обнаружить арехологам, пишет «Вокруг света».

Об открытии объявило египетское Министерство по делам древностей. Редкую статую высотой около метра нашли на участке, принадлежащему человеку, которого в начале месяца арестовали за незаконные раскопки. Участок расположен недалеко от мемфисского храма Птаха, в 25 километрах от Гизы.

По словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета министерства, редкая статуя была «предназначена для того, чтобы обеспечить место для посмертного отдыха Ка — жизненной силы или духа умершего». Ранее археологи находили только деревянную статую Рамзеса II с символом Ка.

Находка считается одним из самых редких археологических открытий. Это первая статуя с символом Ка из гранита, которую удалось обнаружить арехологам.

На задней колонне имя Рамзеса выгравировано как «Нахт Мари Маат», что означает «сильный бык». Статуя имеет ширину 0,5 метра и толщину 0,4 метра. Рамзес II изображен в парике и короне.

Статую и блоки, которые были обнаружены рядом с ней, доставили в музей, чтобы их можно было восстановить и сохранить. По данным министерства, артефакты могли быть частью храма Птаха.

Рамзес II правил Египтом в 1279-1213 годах до нашей эры. Считается, что он имел больше детей и построил больше памятников, чем любой другой фараон. Он также участвовал в нескольких успешных военных походах на Левант.

За длительное и успешное правление Рамзеса II называют Великим. Считается, что он умер в возрасте 90 лет и был похоронен в Долине Царей.