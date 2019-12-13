В Минске начали продавать живые елки, но цены кусаются 2 13.12.2019, 22:32

фото: tut.by

На минском Комаровском рынке сегодня открылся первый в столице елочный базар с живыми деревьями.

Как раньше сообщали в Мингорисполкоме, официальный старт елочной торговли запланирован на 16 декабря. Но цены кусаются: за новогоднее дерево просят от 89 до 139 рублей, пишет tut.by.

Продавец елок говорит, что деревья приехали к нам из Дании. Поставщик гарантирует, что они простоят минимум 6 недель. А если за ними правильно ухаживать, то до 2,5 месяца.

Елка 1,5 метра стоит 89 рублей, 2 метра и выше — 139 рублей.