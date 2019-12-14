Опять влазим в долги: Лукашенко просит у Китая крупную сумму 9 14.12.2019, 8:36

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Россия денег не дает.

Власти Беларуси привлекают внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая на сумму 3,5 млрд юаней, что составляет более 500 млн долларов в эквиваленте.

Как сказано в указе Лукашенко, который одобрил получение кредита, средства привлекаются сроком на пять лет в целях погашения и обслуживания госдолга, поддержания золотовалютных резервов и содействия развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.

Дальше переговоры по соглашению сторон от нашей страны будет вести Министерство финансов, которое уполномочено на подписание договора.

Деньги от займа будут зачислены на счет, открываемый Нацбанком в Шанхайском филиале Банка развития Китая, пишут naviny.by.

Изначально Беларусь рассчитывала привлечь в 2019 году российский кредит на 600 млн долларов для рефинансирования текущих платежей по госдолгу. Однако к настоящему времени Россия не одобрила выделение этих средств, поэтому белорусские власти пытаются привлечь нероссийское финансирование.

Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, отвечая на вопросы депутатов 19 ноября в парламенте, заявил, что кредит Банка развития Китая позволит заместить российский кредит, который Беларусь не смогла получить в 2019 году.

«Объем средств, который мы планируем привлечь из Китая, примерно эквивалентен средствам, которые мы планировали привлечь из России», — пояснил он.

По словам Селиверстова, получение кредита китайского банка позволит исполнить государству долговые обязательства в будущем году.

Первый замминистра отметил, что Минфин ожидает получения китайского кредита к концу году.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд рублей — на погашение основного долга. При этом на 75% платежи по погашению госдолга планируется рефинансировать.