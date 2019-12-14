Куш для распила 1 Александр Коваленко

14.12.2019, 19:38

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«Адмирал Кузнецов» все ближе к состоянию металлолома на свалке истории.

Было бы странно, если бы после всех тех лет, на протяжении которых я отслеживаю судьбу и перипетии с авианесущим крейсером “Адмирал Кузнецов”, я бы не написал о произошедшем на нём вчера пожаре. А потому — вполне предсказуемая и уместная статья о том, что будущее “Кузи” уже точно невозможно ассоциировать с находящимся в строю флагманом флота, а вот с чем именно – поговорим ниже.

Так, после аварии на плавучем доке ПД-50 состояние “Адмирала Кузнецова” из авианесущего крейсера в состоянии ремонта плавно перешло в просто состояние души. И причиной тому послужило не только то, что на момент затопления ПД-50 у России не было дока, способного принять военный корабль подобного размера, для проведения ремонтных работ. Как известно, на 35-м судоремонтном заводе, сейчас проводятся мероприятия по реконструкции сухого дока, где и планировали провести завершающий этап ремонтных работ и модернизация авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов”. Причина совсем в другом…

Как известно, ремонтные работы и модернизация крейсера обойдутся бюджету РФ минимум в 60 млрд рублей, согласно ценам 2017 года. Также известно, что после затопления ПД-50 на работы по объединению двух доков в один на 35-м судоремонтном заводе было выделено дополнительно 20 млрд руб.

Таким образом, до вчерашнего дня ремонт не имеющего аналогов в мире авианесущего крейсера обходился российским налогоплательщикам в 80 млрд рублей, и это с учетом официально озвученных цифр. Но, судьба, рок, фатум, называйте, как хотите, но распорядились — по иному. Пожар внёс свои коррективы, причём не только в стоимость восстановления крейсера, но и уже более чем очевидно – в сроки.

Что примечательно, российские официальные лица регулярно заверяли, что сроки выхода “Кузнецова” из ремонта не будут сорваны, даже когда был затоплен ПД-50 и когда явно ремонтные работы были уделены не столько восстановлению “Адмирала Кузнецова”, сколько ликвидации последствий упавшего на него крана. И даже когда из-за погодных условий работы в доках 35-го судоремонтного завода приостановились, сроки никто не сдвигал вправо, хотя каждое официальное лицо называло свои.

Например, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что план по проведению ремонтных работ крейсера “Адмирал Кузнецов” готов и завершится ремонт в 2021 году. Заместитель же министра обороны России Алексей Криворучко, сообщил о том, что ремонт крейсера затянется до конца 2022 года, без учета цикла послеремонтных испытаний (от полугода до года).

Теперь же не удивлюсь, что сроки увеличат минимум на год, и мы скором времени, услышим новую дату – 2023-й год. Но, с учетом всех тех перипетий, что произошли с “Кузей” всего-то за эти неполные три года ремонта, кто дает гарантии, что в последующие 4 года с ним не случится чего-то подобного, что не только позволит увеличить сроки его сдачи, но и самое главное – смету.

А потому, авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов” и вправду представляет собой уже не столько флагман ВМФ РФ, сколько очень большой куш для распила с завидным запасом прочности. Но и этого запаса прочности ему уже не хватает. А когда в России флагманы из своей первоочередной роли, начинают исполнять роль для распилов, то они автоматом становятся не более чем ломом. Ломом на свалке истории.

Собственно, вот “Адмирал Кузнецов” к успеху и пришёл.

Александр Коваленко, sprotyv.info