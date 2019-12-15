Пустой выхлоп Путина 15.12.2019, 11:04

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О результатах саммита в Париже.

Саммит глав государств нормандского формата, который состоялся 9 декабря в Париже, был безрезультатным. Такое мнение 14 декабря в эфире радиостанции Эхо Москвы выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Готовились очень серьезно и французская, и немецкая, и российская, и украинская стороны, насколько я знаю. Но в результате, если говорить об уровне встречи в Париже и о результате – это был пустой выхлоп. Потому что, на самом деле, договориться об обмене всех на всех – для этого президентам не надо было встречаться. А если договориться о разведении по частям от границы – тоже президентам не надо было встречаться", – сказал он.

По словам журналиста, участники делегаций двух стран сказали ему, что саммит был нужен, чтобы "оживить" минский процесс.

"Ну, если для оживления, там побрызгали, соответственно, живой водичкой, и все там зашевелились. Никто ничего не получил, на самом деле, вот с точки зрения политической. Есть же такая практическая вещь – разведение, обмен пленными. Очень важно все. Еще раз повторяю, для президентов это важно. Имею в виду, что это можно было и без них сделать. То есть не без них, а по телефону, как это было сделано в августе месяце. Собственно, ничего не изменилось", – отметил Венедиктов.

Он считает, что значение саммита в Париже "чрезмерно раздуто".

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.