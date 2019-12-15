Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину

Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину1
- 15.12.2019, 17:31
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Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время приедет в Украину. Об этом на литургии в честь годовщины создания ПЦУ сказал ее предстоятель Епифаний, пишет liga.net.
Он также добавил, что в 2020 году еще несколько церквей присоединятся к ПЦУ.
Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. 12 октября Синод Элладской православной церкви признал автокефалию ПЦУ. Позже, 8 ноября, Александрийский патриархат официально признал ПЦУ.