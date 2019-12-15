Яркие фото с акции в защиту независимости Беларуси 2 15.12.2019, 21:13

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Фото: «Радыё Свабода»

На Старом мосту в Гродно люди выстроились в живую цепь.

Около сотни жителей Гродно приняли участие в акции в поддержку независимости Беларуси и против «углубления интеграции» с Россией, передает «Радыё Рацыя». Люди стояли с плакатами, бело-красно-белыми флагами. Позже выстроились в живую цепь.

Акция на Старом мосту длилась около получаса. Под конец участники протеста отправили резолюцию от гродненцев в виде кораблика по Неману.

- Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые появились сегодня в центре Гродно, чтобы выразить свой протест и свое отношение к независимости нашей страны. Абсолютно убежден, что такие акции нужны. Они будут продолжаться, пока не исчезнет угроза независимости, - говорит активист и глава партии БНФ по Гродненской области Вадим Саранчуков.

Резолюция по Неману - это символическая отправка водным путем до Балтийского моря, далее к Финскому заливу - в Питер, где 20-го будут встречаться диктаторы двух стран.

В акции приняли участие представители различных партий и организаций, а также простые жители Гродно.

Фото: «Радыё Свабода»

По мнению предпринимателя Ивана Беленика, он пришел на акцию, потому что хочет жить в независимой стране.

- Я хочу жить в свободной, независимой стране. Хочу чтобы мои дети в такой стране. Я считаю, что Беларусь должна быть независимой. Хорошо иметь добрососедские отношения как с Западом, так и с Востоком, но это должны быть просто отношения, а не «интеграция» и что-то подобное.

Фото: Радыё Рацыя

Во время акции ее участники приняли резолюцию, что они не хотят участвовать в никаких союзах с Россией, а проезжающие водители поддерживали участников акции звуковыми сигналами.

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»