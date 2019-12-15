«Было две вспышки»: Из поезда «Минск-Гомель» эвакуировали людей 1 15.12.2019, 21:10

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Фото: onliner.by

(Обновлено) Поезд остановился внезапно.

О случившемся Onliner рассказала читательница Татьяна. По ее словам, поезд внезапно остановился, после чего пассажиров вывели на улицу. Что именно произошло пока неизвестно.

— Стоим на подъезде к Красному Берегу. Остановились, несколько работников зашли к машинистам, а потом встревоженно выбежали. Людей решили эвакуировать из поезда. Я сидела в первом вагоне и видела две небольшие вспышки за окном, — рассказала Татьяна и добавила, что пассажирам пообещали прислать другой транспорт.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Вспышки были от нашего поезда. Потом бегали железнодорожники и кричали «Перекрывай!». После этого сказали, что дадут другой транспорт, — говорит Татьяна.

О причинах случившегося в справочной службе БЖД не знают, но информацию об инциденте подтверждают:

— Поезд бизнес-класса остановился на станции Красный Берег. Ориентировочная продолжительность остановки — 20 минут. Проводится осмотр поезда, — ответили в БЖД.

Люди недовольны и требуют как минимум объяснений. Но пока безуспешно.

— Пригнали тягач, всем предлагают вернуться в поезд, но ничего не объясняют. Часть людей очень боится идти туда (многие слышали громкие хлопки, видели яркие белые вспышки). Другая часть очень хочет домой. Мы напрямую спрашиваем, что произошло, но железнодорожники или что-то мямлят, или просто игнорируют, — негодует Татьяна. — Нам даже не объясняют, куда нас везут — в Гомель или только до Жлобина. Один человек так говорит, другой так. Вот и что делать?

22:22. Поезд стоит уже полтора часа. Людям все еще не объявили, что случилось и как скоро решится проблема. Татьяна говорит, что поезд должен доставить людей в Жлобин. Там они пересядут на другой транспорт и поедут в Гомель. Когда это будет — неизвестно: пассажирам по громкой связи объявили, что время отправления неизвестно.