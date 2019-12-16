Покажите доказательства Алексей Мельников

16.12.2019, 10:59

2,529

Алексей Мельников

Запрос Кремлю.

Российские власти любят требовать доказательства.

Обвиняете в покушении на убийство Скрипалей? Давайте доказательства. «Мы» сбили «Боинг»? Где ваши оказательства»! Разбомбили больницу в Сирии? Докажите!

При этом, каких именно доказательств хотят российские власти, чтобы они, наконец признали свои преступления, неясно. Никогда это не поясняется.

Пришла пора потребовать от МИД России предъявить доказательства. Здесь форма доказательства наглядная – надо, чтобы МИД России опубликовал документ, официальный запрос к Германии о выдаче гражданина Грузии Хангошвили, убитого, скорее всего, российским государством в Берлине 23 августа этого года.

Путин объявил непонятно к чему, в ответ на вопрос об организации убийства Хангошвили, что власти России требовали его выдачи. Министр иностранных дел Германии это отрицает. Вот и предъявите МИД России свое доказательство этих слов Путина – официальный запрос России. Не надо уходить в сторону, снимать с себя ответственность, как это делает представитель МИДа Захарова. Только официальный документ.

А не сможете предъявить, выпустите заявление, что запрос властям Германии не направлялся, что слова Путина действительности не соответствуют.

Надоело, что Россию считают в мире бандитским государством.

Надо, чтобы граждане России создавали для своих властей максимально возможное число неудобств, чтобы мешать им творить преступления на международной арене.

Внешняя политика – не частное дело Путина, Лаврова и Шойгу. Она всех нас касается.

Алексей Мельников, livejournal.com