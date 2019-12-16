В Борисове создадут Академию БАТЭ имени Капского 16.12.2019, 12:27

Анатолий Капский

Менять название стадиона чиновники отказались.

В Борисове планируется создание Академии БАТЭ имени Анатолия Капского, сообщил его сын, глава борисовского клуба Андрей Капский в программе «Игры на вырост» на телеканале «Беларусь 5», пишет tut.by.

Совместно с городскими властями планируется создание комплекса полей с освещением, поливом и подогревом. Также планируется обеспечение мест проживания для иногородних детей.

Новые поля и гостиница должны появиться в районе улицы Ватутина, около «Городского» стадиона. Впрочем, никаких сроков появления этой академии пока не называется.

Напомним, ранее Борисовский райисполком официально ответил на петицию о переименовании «Борисов-Арены» и прилегающей к ней улицы в честь Капского.

Несмотря на то, что Анатолий Капский «предпринял конкретные действия экономического и организационного характера» для создания клуба, который стал «ведущим игроком в футбольном спорте», увековечивание имени «в наименованиях объектов Борисовского района допустимо в исключительных случаях за особые заслуги перед государством и обществом».

Поэтому улицы и стадиона имени Капского, благодаря которому появился клуб БАТЭ и «Борисов-Арена», в райцентре пока не будет.