«Нам помогал Google, вы получите супербешеную прибыль!»

Белорусы создают «финансовую пирамиду» в ИТ?

Запомните: если хотите быть (или хотя бы казаться) модным, продвинутым и богатым, немедленно добавляйте в свой словарный запас термины «инвестор», «блокчейн», «крипта», «венчур», «краудинвестинг», а еще «токены» с «акциями» да «ICO». Все — образ успешного современного человека готов. Примерно так завлекают новых адептов в «первый народный мессенджер». Он должен был разбить в пух и прах Telegram, Viber и WhatsApp, заработать миллиарды долларов и завоевать мир. Но что-то пошло не так, пишет onliner.by.

Проект века

Вы, скорее всего, никогда не слышали о Gem4me. Это и есть мессенджер, который должен был заработать миллиарды и убить всех конкурентов. По крайней мере, так утверждают авторы проекта. Его история началась еще в 2014 году, всего на год позже Telegram. Правда, тогда это был просто Gem.

Суть простая. Gem4me, как и остальные мессенджеры, позволяет пользователям обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями. По словам авторов проекта, они хотят сделать нечто вроде WeChat, но не для китайцев, а для всех.

Но есть особенность — в Gem4me можно инвестировать. Есть акции, которые можно купить в пакетах от 135 евро и дороже. Как только мессенджер наберет базу в 200 миллионов пользователей, его обещают продать крупной корпорации (например, Microsoft) за 12 миллиардов долларов (когда все начиналось, сумма заявлялась вдвое меньше). При этом деньги должны разделить между инвесторами. Тот, кто вложил 135 евро, может рассчитывать на 1260 евро, и так далее.

Присутствует многоранговая система по привлечению клиентов, статусы вроде «голд мастер» или «платиновый президент», лидерские выплаты и так далее. Правда, в настоящее время с Gem4me произошли изменения, навеянные временем. Так, вместо акций, которые вроде бы закончились, предпочитают говорить о токенах торговой площадки, корни которой тоже идут из Gem4me. Но это частности.

В качестве компании, владеющей правами на мессенджер, в разные времена указывались то GEM Technologies Ltd., то Gem Technologies Applications Ltd., то MARKETSPACE CUSTODIAN SERVICES LTD., то GEM4ME CUSTODIAN SERVICES LTD., то Gnetwork, то GEM4ME HOLDINGS LTD., то Gem4me Group of Companies. Регистрации — на офшорах в Белизе, на Мальте, Сейшелах, Маршалловых островах.

Самое интересное в проекте то, что разрабатывает его одна из крупнейших белорусских IT-компаний.

Будь как Telegram

Но пока давайте посмотрим, что же из себя представляет отечественный «убийца» всех мессенджеров. Вдруг и правда достойный продукт? Какая тогда разница, что вместо 200 миллионов пользователей у мессенджера якобы 10 миллионов установок приложения (подчеркнем, не пользователей, а именно установок)? Подумаешь, каждый год обещают вот-вот продать технологию за 6 или 12 миллиардов долларов, но до сих пор она никому не нужна. Что с того? Вдруг перед нами крутой продукт, которым просто приятно пользоваться и который спишет на помойку «телеграмы», «вайберы» и «вотсаппы»? Вот же он — лежит себе, бока греет в App Store и Google Play.

Немедленно скачиваем, чтобы посмотреть, как Gem4me собрался убивать конкурентов. Приложение для iOS уже имеет номер версии 3.19.74. Настройки скромные — ни безопасности, ни конфиденциальности, ни расширенного управления уведомлениями. Здесь нет практически ничего из того, что имеется даже в Skype.

Разрешил приложению синхронизироваться с базой из более чем 600 контактов. Из них нашлось четверо пользователей Gem4me. Один — коллега, который установил мессенджер одновременно со мной для тестов. Еще парочка — сомнительные личности, с которыми приходилось контактировать при работе над заметками, посвященными двум мошенническим структурам. Четвертый — председатель ТС соседнего дома (вот это поворот!). Впрочем, судя по сетевой активности, даже они открывали Gem4me от двух до шести месяцев назад.

Переписываюсь с коллегой — Gem4me и правда позволяет отправлять и принимать сообщения. Есть странные стикеры. Можно отправить файл. Правда, не любой, как обещали, а только фото, плюс контакт и геопозицию. В общем, у мессенджера, который вроде бы должен заменить все остальные приложения для общения, нет и половины функциональности актуальных собратьев.

Хотя имеется «уникальная фишка» — Marketspace, токены которого авторы мессенджера как раз в настоящее время и продают. Там несколько размещенных редкими пользователями Gem4me объявлений о продаже всякой всячины. Можно купить в селе Аскиз, Республика Хакасия, квартиру за $31 тысячу. Или значок комсомольца за $155. Точнее, как купить — списаться с автором объявления. Работает все это медленно, с долгими загрузками и субъективно нелогичной эргономикой.

В общем, выглядит Gem4me как наспех сделанное приложение с базовым функционалом любого мессенджера эпохи расцвета «аськи». В таком случае самое время присмотреться к проекту с другой стороны, куда более реальной и осязаемой.

Мессенджер под прикрытием

Не пользоваться Gem4me легко. Но попробуйте не воспользоваться возможностью заработать на нем. «Мессенджеры и маркетплейсы — это многомиллиардный бизнес! Теперь и вы можете заработать на этом высокодоходном рынке!» — зазывают владельцы Gem4me на одном из сайтов проекта.

Стать частью команды Gem4me вроде бы непросто — зарегистрироваться можно только указав реально существующий ник участника. На деле вбил в соответствующее поле самую распространенную в России фамилию на латинице — «рекомендация» сработала, регистрируйся не хочу.

Но сначала на сайте проекта подогреют интерес. Приведут в пример несколько знаменитостей, добавят отзывов интернет-бабушек, расскажут о невероятном будущем Gem4me, похвастаются белорусским разработчиком и, наконец, подстегнут к действиям, чтобы «успеть принять участие в венчурном проекте». Первом, единственном, уникальном, только для вас.

Смутить может слово «венчурный», которое означает «рискованный». Но все самое откровенное увидим в личном кабинете. Там нас больше всего интересуют не карьерный план, вознаграждения, партнерская программа, стоимость «акций» / «токенов» и даже не генеалогия партнеров, а документ. Он здесь один и называется незатейливо — «Соглашение».

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять всю рискованность затеи. Ведь уже на первом скролле прямым текстом сказано, что приобретаемые токены могут не иметь ценности, их нельзя вернуть или продать, а покупатель может потерять все потраченные на покупку деньги — все равно владелец мессенджера имеет право распоряжаться выручкой по собственному усмотрению.

«Без предложения ценных бумаг, товаров или свопов. Продажа MS Tokens и сами MS Tokens не являются программным обеспечением, ценными бумагами, товарами, свопами на ценные бумаги или товары или финансовым инструментом любого рода. Покупки и продажи MS Tokens не подлежат защите никакими законами, регулирующими эти типы финансовых инструментов», — честно заявляют авторы. И даже предупреждают, что токены не предназначены для инвестиций, да и вообще никаких гарантий нет и не будет.

Фактически прямым текстом «инвесторам» говорят, что за свои деньги они покупают «ничто», которое не торгуется на биржах и не имеет ценности. Никто ничего не гарантирует и ни за что не несет ответственности, если вы потеряете свои деньги. Захотите что-то оспорить? Добро пожаловать в арбитражный суд Лондона, и не забудьте нанять адвокатов.

Вы видели, как люди живут в Швейцарии? Подумайте о своих детях и внуках!

Великое изобретение века информационных технологий — вебинары. Нет, снимать пафосные и не очень залы по-прежнему можно, но куда легче собирать новые души через интернет. Включил микрофон и давай вещать о счастливом будущем и страшном настоящем.

Журналист Onliner прекрасно знал, что услышит, но все равно поучаствовал в таком мотивационном вебинаре. Надо сказать, участников собралось немало — под 200 человек. Из них всего трое из Беларуси — я и двое дедушек. Основная масса слушателей — из России и почему-то Казахстана.

Риторика стандартная для всех подобных проектов. Учитывая солидный возраст и пенсионный контингент слушателей, сначала ведущий упоминает Библию, потом призывает всех разбогатеть, а в конце показывает мотивационный ролик со счастливыми бабушками, которые благодаря Gem4me ворочают миллионами, а также фотографии миллиардеров, которые не окончили даже школу.

— Вы видели, как люди живут в Швейцарии, Сингапуре, Японии?! А мы живем в бедности! Потому что пока одни страны застряли в прошлом, другие идут в ногу со временем и делают ставку на IT! У вас есть дети, внуки? Тогда срочно слушайте сюда! Вы еще будете думать и спорить?! Вы хотите или нет, чтобы ваши инвестиции приносили вам прибыль как в богатых странах?

У вас финансовые проблемы? Тогда я не понимаю, почему вы ничего не делаете?! Запомните — не боги горшки обжигают. Даже правительство рекомендует венчурное финансирование. Я сейчас покажу вам ваши выгоды и ваши деньги.

Такая вот стандартная псевдомотивационная МЛМ-патока, рассчитанная в основном на пожилых людей и затрагивающая их наиболее болезненные вопросы.

Нам помогал Google! Мы конкурируем с Amazon! Вы получите супербешеную прибыль!

Вернемся к паре дедушек из Беларуси, которые участвовали в вебинаре. Интересно пообщаться с людьми — что они думают про Gem4me, какие цели преследуют? Один не отозвался, а вот другой охотно вызвался поговорить.

Если верить профилю в VK, мужчине 69 лет. В прошлом военнослужащий, женат, живет в Лиде, на своей странице в соцсети активно форсит Gem4me. С фотографии уверенным взглядом в будущее смотрит пожилой человек с юбилейной медалью «100 лет Вооруженным силам Республики Беларусь» и георгиевской ленточкой на лацкане пиджака горчичного цвета. Разговор в VK обещает очень много богатств и приводит к предложению со стороны собеседника связаться с ним через Skype (интересно, почему не через Gem4me?). Связь местами была не очень, но разговор вышел забавным (аудиозапись есть в редакции Onliner).

— Спасибо за видео! Все посмотрели. У меня пара вопросов только осталась. В соглашении оговорено, что выплаты будут только тогда, когда мессенджер продадут. А до этого никаких дивидендов не будет? Все так?

— Так и не должно быть! Смысл-то какой? Это же венчурный продукт. То есть мы все вместе, люди, инвесторы, вкладываем немножко, а потом продаем в 100—200 раз дороже и получаем супербешеную прибыль.

— Судя по новостям, продавать этот мессенджер начинали еще в 2015 году. И каждый год заявляют, что вот-вот продадут. Прошло 5 лет, а по-прежнему ничего. Как бы так не оказалось, что на дворе 2030 год, а я не то что прибыль, а свои деньги назад не получу. То есть вопрос — смогу ли я вывести хотя бы свои деньги, если пойму, что что-то не так?

— Так… Давайте так… Сейчас я вам буду рассказывать. Вы с компьютера или с телефона? С телефона? Эх, плохо, а то бы я сделал демонстрацию экрана. А вы точно по моей ссылке зарегистрировались?

— Да-да, есть регистрация (на самом деле нет — регистрировались по другой ссылке. — Прим. Onliner). Но мне интересно, раз речь идет об акциях, я получу какой-то сертификат?

— Да. Конечно, конечно, конечно, конечно. Будет сертификат нашего общего образца. Все, кто покупает, все имеют сертификаты.

— Отлично, а что в сертификате написано? Что куплены именно акции? Акции от международной компании, которые торгуются на какой-нибудь бирже?

— Биржа есть, но для продажи акций крупных инвесторов. А мы соучредители. Мы являемся, значит, совладельцами этого продукта.

— То есть я не смогу продать свои акции, если вдруг решу от них избавиться и вернуть свои деньги? Я смогу их продать на бирже?

— Ни в коем случае! Ни в коем случае никто продавать сейчас не может. В 2015 году, когда мы хотели продать приложение за 6 миллиардов, у нас, у инвесторов, спросили, будем продавать или нет. Мы же все, поняв, в чем дело, сказали — нет, не будем продавать за 6, будем работать дальше, будем делать мессенджер.

И к нам подключился Google и целых 2 или 3 года нам помогал, и сделал мессенджер крутой. Уже не мобильное приложение, а мессенджер. И подключил Google к нам, помог сделать…

— Понятно… Google подключился и помог. Так все же почему я не могу продать акции? В этом же их смысл — я могу покупать их и продавать, если захочу. Может это и не акции вовсе? Может разрешения Нацбанка на продажу именно акций нет и продается что-то другое? В чем проблема?

— Здесь разговор о продаже акций никогда не шел и, наверное, никогда не будет идти. Только потому, что эти акции постоянно растут в цене… Если вчера мы могли продать за 6 миллиардов, чтобы каждый с акции получил по тысяче (то ли долларов, то ли процентов. — Прим. Onliner), то сейчас мы будем иметь по 10 тысяч!

— Так а как акции растут в цене, если их нет на бирже?

— Ээээ… Ммммм… Понимаете, это венчурный проект… Пользователей на сегодняшний день 10 с половиной миллионов… Вот… Открыли магазины в маркетспейсе, торгуют в этом магазине…

Магазин до того крутой, что создает конкуренцию Amazon. Вот!

— Хорошо, так где растет цена акций, если нет биржи? Где посмотреть стоимость акций?

— Вы выиграете в 100—200 раз! Когда будет продажа.

— Я понимаю, что в будущем при продаже все будет в шоколаде. Но сегодня — за счет чего и где растут акции? Где торги идут? Вот через год вы не продали этот мессенджер, и я захочу вернуть свои деньги обратно. Куда мне нести эти акции и как мне вернуть свои деньги?

— Ну, если ждать год, это слишком много. Мы ждем продажу вот-вот. Потому что начальный этап производства, тестирования, и изменений, и реконструкций мессенджера уже прошли. И сейчас мы вышли на финишную прямую конкретно на продажу. И мессенджер сейчас уже вышел на рынок со стоимостью 20 миллиардов, имея всего лишь только 10 миллионов подписчиков. Чем больше будет клиентская база, тем дороже стоит мессенджер.

Мы ожидаем, что через несколько месяцев подписчиков будет 50 миллионов. И сразу цена мессенджера будет 200 миллиардов.

— Погодите-ка, но ведь раньше заявлялось, что для продажи и за 6, и за 12 миллиардов нужно набрать 100—200 миллионов подписчиков. Сейчас всего 10. Так откуда продажа за 20, а то и 200 миллиардов?

— Когда я 3 года назад занимался скачиваниями, клиентская база была всего лишь 2—3 тысячи. Я сам накачал, дал полторы тысячи скачиваний. А сейчас идет лавинообразно, так сказать по геометрической прогрессии количество скачиваний. И чем дальше, тем все быстрее и быстрее идет количество скачиваний.

— Понятно. В общем, разговоры о продаже идут давным-давно, а продажи все нет и нет. Вопрос сохранения моих денег. Если ты вложился, то хочется быть уверенным, что будет возможность вернуть деньги. Биржи нет, продать акции нельзя и деньги я потеряю, так?

— Ну, уфф… У меня команда большая, сейчас идут промоушены, которые повышают стоимость акции. Чем больше акций, тем выше коэффициент. Всем моим партнерам я помогаю докупать акции различными вариантами. Многие если сомневаются, то приглашают других партнеров, которые с удовольствием покупают акции. Они зарабатывают подарочные акции и накопившиеся деньги на счету тратят на акции. Никто не выводит деньги!

Вот есть молодой человек, который занял 135 евро, купил две акции и стал друзей своих приглашать. У него на счету накопилось 135 евро, он на них купил акции. Снова стал приглашать, снова купил акции. В итоге за две недели купил акций на 1,5 миллиона евро.

— У вас много партнеров в Беларуси?

— (Долгое молчание.) У меня партнеров с одной стороны 1159, а с другой стороны — 511. В смысле влево-вправо. Я в этом бизнесе уже 2000 дней. Начинал с самого нуля… А вы знаете, кто Viber сделал?

— Знаю. В общем, скажу откровенно — у меня впечатление, что это какая-то финансовая пирамида.

— А я впервые от вас только слышу про возможность продать акции. Все только пытаются их приобрести! Это же участие в бизнесе, соучреждение!

По долям прибыль получается от 2000 до 200 000%! А обычные акции — там 2, 4, 5, максимум 20%.

— Слушайте, ну вот скачиваем мессенджер. И я смотрю — никого из моих контактов там нет. Ноль человек из почти тысячи контактов. О какой вообще продаже за какие миллиарды можно говорить?

— Ну, понятно… По этим вопросам я могу подключить женщину, она разбирается во всех этих вопросах.

В дальнейшем качество связи стало совсем плохим, да и смысла продолжать разговор с пенсионером из Лиды не было. Хотя мужчина не промах — позвал на подмогу еще несколько человек, пытался организовать групповой звонок по убеждению потенциальной жертвы, писал в Skype и VK, очень хотел по реферальной ссылке зарегистрировать нового адепта с тысячей долларов в кармане. Несмотря на все старания, деньги мы отдавать не стали.

Задаем вопросы. Остаемся без ответов

Что ж, почему бы наконец не задать все волнующие вопросы непосредственно команде Gem4me. На сайте видим подходящего специалиста — директора по маркетингу Gem4me Екатерину. Кому как не специалисту по продвижению проекта знать о нем все?

Попросили ответить на следующие вопросы:

1. Впервые информация о мессенджере появилась в 2014 году. Тогда он назывался Gem. Однако сегодня в компании почему-то принято вести отсчет существования проекта с 2016 года, когда Gem был переименован в Gem4me. Почему?

2. Среди владельцев прав на Gem/Gem4me упоминается очень много компаний, которые приходят на смену друг другу, а то и существуют одновременно. Это и GEM Technologies Ltd., и Gem Technologies Applications Ltd., и Gem4me Holdings Ltd., и Gnetwork, и Gem4me Group of Companies, Gem4me Custodian Services Ltd. и многие другие. Все они регистрируются в офшорах — то в Белизе, то на Мальте, то на Сейшелах, то на Маршалловых островах. Утверждается, что это позволяет защитить интересы инвесторов. Какие именно преимущества для инвесторов несет законодательство офшоров? В чем хуже, например, российское или белорусское законодательство?

3. Каким образом компания/компании подтверждают покупку акций, долей и токенов инвесторами? Если существуют сертификаты, то где они зарегистрированы? Если международная компания торгует акциями и токенами, на каких международных биржах они торгуются?

4. Кто является получателем средств, вырученных за счет продажи акций и токенов?

5. Действительно ли обладатели прав на Gem4me не гарантируют не только прибыль, но и возврат средств инвесторов? Если никто так никогда и не купит Gem4me, инвесторы потеряют вложенные в проект деньги?

6. Насколько нам известно, акции Gem4me и Marketspace доступны для покупки в том числе гражданам Беларуси. Получали ли владельцы мессенджера разрешение Нацбанка РБ на реализацию соответствующих ценных бумаг?

Екатерина ответила оперативно. По словам девушки, она не является сотрудником компании — владельца мессенджера и работает в подрядной организации белорусского разработчика.

«В связи с этим я не обладаю информацией, которую вы запрашиваете, и не уполномочена представлять владельца мессенджера в общении со СМИ», — отметила она.

Возможно директор по маркетингу Gem4me знает контакт, уполномоченный ответить на интересующие нас вопросы? Увы, но нет. «Мне не раскрывали организационную структуру компании, поэтому я не знаю, кто уполномочен давать такую информацию. Попробуйте обратиться через контакты на официальном сайте мессенджера», — добавила девушка.

Что ж, по совету Екатерины вопросы мы продублировали на электронную почту, указанную в контактах на основном сайте проекта. Прошла неделя, но ответного письма мы так и не получили.

Белорусский след

Это не значит, что создатели Gem4me игнорируют неудобные вопросы. В сети есть целая инструкция по «работе с возражениями». Правда, в ответ на все претензии там либо не договаривают, либо уходят от прямых ответов на конкретные вопросы, либо манипулируют терминами.

Почему за мессенджер отвечает так много компаний, зарегистрированных в офшорах? Нет, что вы, мы не путаем следы! Просто в офшорах сидят все классные IT-компании, ведь так они защищают свое интеллектуальное право, получают выгодное налогообложение и вообще работают по «лучшим корпоративным законам»! А еще офшоры работают по европейским законам и гарантируют, что вы получите все деньги, когда кто-нибудь купит права на Gem4me.

Финансовая пирамида? Не пирамида, а краудинвестинг! Вы покупаете акции, становитесь совладельцем компании и когда-нибудь получите выгоду за свой акционерный капитал. А реферальная программа нужна для расширения аудитории, потому что реклама слишком дорого стоит.

Что? Накрутки скачиваний? В App Store и Google Play это невозможно! Даже если вы поменяете SIM-карту и смартфон, все равно сколько бы раз вы ни скачивали Gem4me, все это будет считаться за один раз!

Почему не выходим на IPO? Ох, и очень хорошо делаем. Вы не представляете, сколько компаний вышли на IPO и разорились из-за этого!

Почему оценили мессенджер в 12 миллиардов долларов? Прикинули стоимость конкурентов, посмотрели на Amazon и решили, что это хорошая и скромная цена за наш инновационный продукт.

Негатив пишут конкуренты, «помойки» и мошенники… Совсем скоро откроем офис в США… Прошли огромный путь… У нас есть готовый продукт… У нас все по-честному… Разработчик Gem4me невероятно серьезный — очень крупная белорусская компания.

Вот именно повсеместное упоминание этой белорусской компании и не дает вынести напрашивающийся вердикт для всего проекта. Как действительно крупная IT-фирма, резидент ПВТ и в целом известный почти каждому белорусу разработчик оказался связан с Gem4me? Является ли белорусская компания только разработчиком мессенджера или причастна еще и к сбору денег на проект? Зачем в минский офис привозят делегации «инвесторов» Gem4me, а сооснователь компании призывает их расширять аудиторию мессенджера?

Эти и другие вопросы мы адресовали разработчикам Gem4me. Что из этого вышло — читайте в продолжении, которое Onliner опубликует совсем скоро.