«Баста!»: Лукашенко, уйди сам 6 19.12.2019, 16:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Обстановка в стране сегодня крайне взвинчена.

Акции протеста против продажи независимости 7 и 8 декабря явно показали, что народ больше не может терпеть Лукашенко с его сумасбродством, пишет Telegram-канал «Баста!»

Задумайтесь только, 25 лет — это не год и не десять, это целая жизнь, целое поколение. И вот это самое выросшее при диктатуре поколение в основном и вышло протестовать вопреки всем стараниям идеологов.

Молодежь понимает, что Лукашенко зарвался и заворовался. И если раньше он это делал постепенно и как бы незаметно, то сейчас, когда его трон сильно сгнил и безвозвратно расшатался, он грабит людей открыто, нагло и сразу много, посягнув на самое святое — на суверенитет всей страны, всего народа.

Обстановка в стране сегодня крайне взвинчена, в Полоцке бастуют работники ЖКХ, в Минске и Барановичах — таксисты, с десяток городов в любой момент может взбунтоваться из-за токсичных выбросов от заводов, бюджетники не довольны зарплатной реформой... Все это — социальный край в стране для жизни.

Теперь у Лукашенко нет выбора и он уйдет, и уйдет скоро, потому что воровать ему больше не дадут, и независимостью торговать не дадут, и жить больше за наш счет он не будет.

Хоть он и привык, и будет вертеться и юлить, чтобы сохранить свои дворцы, машины и куртизанок, но его время кончилось.

Есть такая дельфийская мудрость : «В многолюдии нет добра», Лукашенко знает это, и очень боится. Многолюдие, разозленная его выходками, хорошо организованная толпа для него смерти подобна, остановить он ее не сможет, сколько бы не направил на усмирение людей. Тем более, что в том же МВД служат обычные люди, которым тоже вся это лукашистская свистопляска уже в печенках сидит.

7 и 8 декабря на площади Калиновского (бывшей Октябрьской) было много народа, люди были настроены решительно и бескомпромиссно, завтра нас будет еще больше и мы не уступим.

И напоследок хочется напомнить Лукашенко, что красивые и дорогие похороны не являются гарантией попадания в рай. Уйди сам, самое время.

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