«Баста!»: Лукашенко, уйди сам

«Баста!»: Лукашенко, уйди сам6
- 19.12.2019, 16:21
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Обстановка в стране сегодня крайне взвинчена.
Акции протеста против продажи независимости 7 и 8 декабря явно показали, что народ больше не может терпеть Лукашенко с его сумасбродством, пишет Telegram-канал «Баста!»
Задумайтесь только, 25 лет — это не год и не десять, это целая жизнь, целое поколение. И вот это самое выросшее при диктатуре поколение в основном и вышло протестовать вопреки всем стараниям идеологов.
Молодежь понимает, что Лукашенко зарвался и заворовался. И если раньше он это делал постепенно и как бы незаметно, то сейчас, когда его трон сильно сгнил и безвозвратно расшатался, он грабит людей открыто, нагло и сразу много, посягнув на самое святое — на суверенитет всей страны, всего народа.
Обстановка в стране сегодня крайне взвинчена, в Полоцке бастуют работники ЖКХ, в Минске и Барановичах — таксисты, с десяток городов в любой момент может взбунтоваться из-за токсичных выбросов от заводов, бюджетники не довольны зарплатной реформой... Все это — социальный край в стране для жизни.
Теперь у Лукашенко нет выбора и он уйдет, и уйдет скоро, потому что воровать ему больше не дадут, и независимостью торговать не дадут, и жить больше за наш счет он не будет.
Хоть он и привык, и будет вертеться и юлить, чтобы сохранить свои дворцы, машины и куртизанок, но его время кончилось.
Есть такая дельфийская мудрость : «В многолюдии нет добра», Лукашенко знает это, и очень боится. Многолюдие, разозленная его выходками, хорошо организованная толпа для него смерти подобна, остановить он ее не сможет, сколько бы не направил на усмирение людей. Тем более, что в том же МВД служат обычные люди, которым тоже вся это лукашистская свистопляска уже в печенках сидит.
7 и 8 декабря на площади Калиновского (бывшей Октябрьской) было много народа, люди были настроены решительно и бескомпромиссно, завтра нас будет еще больше и мы не уступим.
И напоследок хочется напомнить Лукашенко, что красивые и дорогие похороны не являются гарантией попадания в рай. Уйди сам, самое время.
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