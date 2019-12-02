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Правда о «выборах»
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Ученые вывели новый сорт яблок за $10 миллионов

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  • 2.12.2019, 12:24
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Ученые вывели новый сорт яблок за $10 миллионов

Селекция заняла около 20 лет.

В США ученые вывели новый сорт яблок Cosmic Crisp, который можно хранить до года в холодильнике. Они уже поступили в продажу. Об этом сообщает ВВС.

Освоение этого сорта заняло 20 лет и стоило $10 миллионов.

Фермеры в штате Вашингтоне получили эксклюзивное право на его выращивание в течение следующих 10 лет. Сейчас в штате есть около 12 миллионов яблонь этого сорта, а его выращивание запрещено за пределами Вашингтона.


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