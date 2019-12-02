закрыть
2 декабря 2019, понедельник, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Навальный нашел яхту и бизнес-джет у пропагандистки ВГТРК

15
  • 2.12.2019, 13:12
  • 8,786
Навальный нашел яхту и бизнес-джет у пропагандистки ВГТРК
Алексей Навальный
Фото: AP

Российский оппозиционер опубликовал очередное расследование.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется бизнес-джетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой "SEA&US". Как говорится в опубликованном в понедельник расследовании, сотрудники ФБК сопоставили снимки из аккаунта в Instagram журналистки с открытой информацией о перемещении самолётов и судов. Также они смогли сфотографировать яхту во время стоянки в порту Барселоны и сравнили с фотографиями, которые публиковала Аскер-заде, пишет svoboda.org.

Бизнес-джет сейчас оформлен на офшор в Белизе, бенефициары которого неизвестны. Предыдущий владелец самолета — структура банка ВТБ. Стоимость Bombardier Global 6000 составляет примерно $60 миллионов. Яхта также зарегистрирована на офшор, ее стоимость — $62 миллиона.

Навальный предполагает, что Аскер-заде пользуется самолетом и яхтой из-за особых отношений с главой ВТБ Андреем Костиным. "Наиля Аскер-Заде не может себе ничего похожего купить сама. Она работает ведущей на госканале "Россия 1". Она не Соловьев и не Киселев, никакая не звезда госпропаганды", — отмечает Навальный. При этом оппозиционер утверждает, что и зарплаты Костина в ВТБ не хватило бы на содержание яхты.

В апреле 2019 года Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, в которых упоминались российский государственный банк ВТБ, его президент Андрей Костин и Аскер-заде. 4 апреля издание Baza сообщило, что сервис "Яндекс.Дзен" удалил расследование о квартире стоимостью в сотни миллионов, которая сперва принадлежала ВТБ, а затем — Наиле Аскер-заде. В статье отмечалось, что телеведущая могла получить квартиру из-за связи с главой ВТБ.

Аскер-заде пока не комментировала расследование Навального.


популярное за неделю

Мнение

Их боится диктатор
Их боится диктатор Андрей Исаков
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский
«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман