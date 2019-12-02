Навальный нашел яхту и бизнес-джет у пропагандистки ВГТРК 15 2.12.2019, 13:12

8,786

Алексей Навальный

Фото: AP

Российский оппозиционер опубликовал очередное расследование.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется бизнес-джетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой "SEA&US". Как говорится в опубликованном в понедельник расследовании, сотрудники ФБК сопоставили снимки из аккаунта в Instagram журналистки с открытой информацией о перемещении самолётов и судов. Также они смогли сфотографировать яхту во время стоянки в порту Барселоны и сравнили с фотографиями, которые публиковала Аскер-заде, пишет svoboda.org.

Бизнес-джет сейчас оформлен на офшор в Белизе, бенефициары которого неизвестны. Предыдущий владелец самолета — структура банка ВТБ. Стоимость Bombardier Global 6000 составляет примерно $60 миллионов. Яхта также зарегистрирована на офшор, ее стоимость — $62 миллиона.

Навальный предполагает, что Аскер-заде пользуется самолетом и яхтой из-за особых отношений с главой ВТБ Андреем Костиным. "Наиля Аскер-Заде не может себе ничего похожего купить сама. Она работает ведущей на госканале "Россия 1". Она не Соловьев и не Киселев, никакая не звезда госпропаганды", — отмечает Навальный. При этом оппозиционер утверждает, что и зарплаты Костина в ВТБ не хватило бы на содержание яхты.

В апреле 2019 года Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, в которых упоминались российский государственный банк ВТБ, его президент Андрей Костин и Аскер-заде. 4 апреля издание Baza сообщило, что сервис "Яндекс.Дзен" удалил расследование о квартире стоимостью в сотни миллионов, которая сперва принадлежала ВТБ, а затем — Наиле Аскер-заде. В статье отмечалось, что телеведущая могла получить квартиру из-за связи с главой ВТБ.

Аскер-заде пока не комментировала расследование Навального.