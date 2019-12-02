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Правда о «выборах»
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«Идет сплошная фикция и люди это прекрасно понимают»

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  • 2.12.2019, 18:42
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«Идет сплошная фикция и люди это прекрасно понимают»

Количество протестующих в Бресте растет.

В очередной раз, уже по традиции, брестчане в воскресенье протестовали против строительства аккумуляторного завода, передает «Радыё Рацыя».

На площади Ленина собралось больше сотни человек. Они обсудили возможность проведения экологической экспертизы по проекту вредного производства, - рассказал один из участников:

- Вы видите, что количество людей увеличивается в связи с тем, что власти игнорируют то, что происходит, и всячески это умалчивают. Инициативная группа пыталась прийти по договоренности и по списку, который был утвержден, на завод, чтобы посмотреть ситуацию. Тем не менее, людей, которых приглашали, не пустили. То-есть, сплошная фикция. Люди прекрасно это понимают.


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